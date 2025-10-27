KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:53, 27 Қазан 2025 | GMT +5

    16 өңірде мәслихат депутаттарының сайлауы өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның 16 өңірінде мәслихат депутаттарының сайлауы өтті. Бұл жолы үміткерлер мандатын тапсырған депутаттардың орнына таласты.  Бұл туралы Jibek joly телеарнасының жаңалықтар қызметінде айтты.  

    Фото: Ақтөбе әкімдігі

    Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, бұл науқанға 16 аумақтық, 58 аудандық және қалалық, 70 округтік, 285 учаскелік, бас-аяғы 429 сайлау комиссиясы қатысқан.

    Саяси шараны ұйымдастыруға 2750 адам жұмылдырылған.

    Орталық комиссия мүшелері 13 өңірге барып, инпекция жасаған.

    Айта кетейік, кезектен тыс науқанда 4 облыстық, 15 қалалық, 52 аудандық мәслихат депутаты сайланады. Қорытындысы 1 қарашада шығады. 

    Айта кетелік Ақтөбеде түрлі деңгейдегі мәслихаттардың сайлауы өткені туралы жазған едік.

