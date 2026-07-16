16 шілдеде Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
АСТАНА.KAZINFORM - Елдің ең ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бағамы белгілі болды.
Kurs.kz мәліметі бойынша, Астанадағы айырбастау пункттеріндегі қазіргі орташа айырбастау бағамы:
Доллар: сатып алу 467,94 теңге, сату 474,93 теңге;
Еуро: сатып алу 534,90 теңге, сату 544,85 теңге;
Рубль 5,65 - 5,95 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
Доллар: сатып алу 470,51 теңге, сату 473,57 теңге;
Еуро: сатып алу 537,82 теңге, сату 543,77 теңге;
Рубль: сатып алу 5,72 теңге, сату 5,87 теңге.
Шымкентте:
Доллар: сатып алу 471,54 теңге, сату 473,69 теңге;
Еуро: сатып алу 535,88 теңге, сату 541,68 теңге;
Рубль: сатып алу 5,75 теңге, сату 5,82 теңге.
Бүгінгі ресми айырбас бағамы мынадай: 1 доллар 469,71 теңгеге, 1 еуро 536,17 теңгеге, ал 1 рубль 6,01 теңгеге тең.
Айта кетейік, 15 шілдедегі күндізгі сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 469,71 теңге болып, 0,77 теңге төмендеді. Қазақстан Ұлттық банкінің 15 шілдеге белгілеген ресми бағамы 468,88 теңге деңгейінде болды.