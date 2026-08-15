16 тамызда елде ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — 16 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктер қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ, екпінді жел, шаңды дауыл және 40 градусқа дейінгі ыстық болатынын болжады.
Шығыс Қазақстан облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз облыстың батысы, солтүстігі мен оңтүстігінде бұршақ жауып, екпінді жел соғуы мүмкін. Желдің екпіні секундына 23 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы күндіз 35–37 градусқа дейін көтеріледі. Өскеменде жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел күтіледі, күндіз ауа температурасы 35 градусқа дейін жетеді.
Абай облысының батысында, шығысында және оңтүстігінде күндіз найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Бұршақ пен екпінді жел болуы мүмкін. Желдің екпіні секундына 23 метрге дейін жетеді. Өңірде ауа температурасы 35–38 градусқа дейін көтеріледі. Семейде күндіз 35 градусқа дейін ыстық болады.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ және екпінді жел күтіледі. Желдің екпіні секундына 23–28 метрге дейін жетуі мүмкін. Түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі. Петропавлда түнде жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел болуы ықтимал. Желдің екпіні секундына 25 метрге дейін жетеді.
Ақмола облысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Түнде облыстың солтүстігінде, ал күндіз солтүстігі мен шығысында нөсер жаңбыр, бұршақ және екпінді жел болжанады. Батысында шаңды дауыл болуы мүмкін. Көкшетауда түнде және таңертең жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Павлодар, Қостанай және Қарағанды облыстарында да жаңбыр мен найзағай күтіледі. Павлодар облысының кей жерлерінде бұршақ жауып, екпінді жел соғуы мүмкін. Желдің жылдамдығы секундына 15–20 метрге дейін күшейеді. Қостанай облысында түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі.
Астанада кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз бұршақ жауып, екпінді жел соғуы мүмкін. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді.
Еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ыстық ауа райы сақталады. Түркістан облысында күндіз ауа температурасы 40 градусқа дейін көтеріледі. Таулы аудандарда өткінші жаңбыр, найзағай және екпінді жел күтіледі. Батысы мен солтүстігінде шаңды дауыл болуы мүмкін. Түркістан қаласында да ауа температурасы 40 градусқа дейін жетеді.
Жамбыл облысында күндіз 38–40 градусқа дейін аптап ыстық болады. Таулы аудандарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнауы ықтимал. Кей жерлерде желдің екпіні секундына 15–20 метрге жетеді. Таразда жел секундына 15–20 метрге дейін күшейеді.
Жетісу облысында ауа температурасы 35–39 градусқа дейін көтеріледі. Солтүстігінде, шығысында және таулы аудандарында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Талдықорғанда ауа температурасы 37–39 градус болады.
Алматы облысында 35–38 градус ыстық болады. Алматыда ауа температурасы 35–37 градусқа, Қонаевта 36–38 градусқа дейін жетеді. Облыстың таулы аудандарында, сондай-ақ Іле Алатауы тауларында өткінші жаңбыр мен найзағай күтіледі.
Қызылорда облысының орталығында түнде шаңды дауыл болып, желдің жылдамдығы секундына 15–20 метрге дейін күшейеді. Ұлытау облысының кей жерлерінде аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Желдің екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді.
Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында түнде және таңертең кей жерлерде тұман түседі. Батыс Қазақстан облысында күндіз жел секундына 15–20 метрге дейін күшейеді.
Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында дауылды ескертулерде айтарлықтай жауын-шашын болжанбаған. Алайда кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 15–20 метрге дейін күшеюі мүмкін.
Сонымен қатар еліміздің көптеген өңірінде өрт қаупінің жоғары және төтенше деңгейі сақталады.