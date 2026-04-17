    14:24, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    16 жастағы қазақстандық теннисші Душанбедегі жарыста озық шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 16 жастағы Даниель Юрекли Душанбе қаласында мәресіне жеткен ITF World Tennis Tour Juniors (J30) турнирінде табысты өнер көрсетті.

    Даниель Юрекли
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Қазақстандық теннисші отандасы Арафат Мұстафамен бірге жұптық сында финалда жарыстың 2-ракеткалары, Беларусь өкілі Иван Чернышев – өзбекстандық Никита Гафуровпен бас жүлдені сарапқа салды.

    Қазақстандық жұп аса қиналмай 6:2, 6:4 есебімен жеңіске жетіп, чемпион атанды.

    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Даниель Юрекли жекелей сында да финалға дейін іркілмеді. Соңғы бәсекеде жергілікті теннисші Сомон Амоновқа тап келді. Өте тартысты өткен бәсекеде тәжікстандық спортшы 6:4, 4:6, 6:3 есебімен басым түсті.

    Д.Юреклидің мұндай табысқа қол жеткізуі оның шеберлік деңгейінің өсіп келе жатқанын көрсетеді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Штутгарт турнирінің ширек финалына шыққанын жазған болатынбыз.

     

    Ғайсағали Сейтақ
