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    1600-ден астам азамат жауапкершілікке тартылды: ІІМ бетті жабуға қатысты норманы еске салды

    АСТАНА.KAZINFORM - Ішкі істер министрлігі қоғамдық орындарда адамның түр-сипатын тануға кедергі келтіретін киімдерді киюге тыйым салынғанын еске салды.

    полиция
    Фото: ІІМ

    Бұл талап «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» заңда көзделген. Тыйым ауа райы жағдайларына және медициналық ұсынымдарға қатысты қолданылмайды. Сондай-ақ қызметтік міндеттерді атқару, спорттық және мәдени іс-шараларға қатысу кезінде де тыйым салынбайды. ӘҚБтК-нің 434-3-бабына сәйкес, алғаш рет құқық бұзғандарға ескерту жасалады.

    Бір жыл ішінде қайталанса, 10 АЕК көлемінде айыппұл салынады. Қазіргі уақытта аталған құқық бұзушылық үшін 1613 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. ️

    ІІМ бұл талап қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті.

    Бетті толық жабуға қатысты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мәлімдеме жасағанын жазған едік. 

    ҚР ІІМ Полиция Қоғам
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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