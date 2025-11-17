17 қараша. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 17 қараша күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
78 жыл бұрын (1947) белгілі археолог, тарих ғылымдарының докторы және профессор, әйгілі Берел қорғандарын зерттеуші, Ә.Марғұлан атындағы Археология институтының бас ғылыми қызметкері Зейнолла Самашұлы САМАШЕВ дүниеге келді.
Шығыс Қазақстан облысы Бестерек ауылында туған. Өскемен педагогикалық институтының тарих факультетін бітірген (1970).
Еңбек жолы: тарих, археология және этнография институтында оқытушы (1970-1980), лаборант, ғылыми қызметкер (1980-1988), Тарих, археология және этнография институтының тарихқа дейінгі археология бөлімінің меңгерушісі (1988-1991), Археология институтының көне өнерді зерттеу бөлімінің меңгерушісі. OH. Марғұлан (1991). Шульба экспедициясының қатысушысы (1980-1983), Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы Берел қорғандарын зерттеуші (1997).
Негізгі зерттеу бағыттары: ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан мен Орталық Азияның археологиясы, тарихы, мәдениеті мен өнері. Қазақстанда, Ресейде, Қытайда, Францияда, АҚШ-та және т.б. жарияланған 100-ден астам ғылыми еңбектердің авторы.
Ұлан аудандық мәслихатының IV сессиясының шешімімен «Ұлан ауданының Құрметті азаматы» атағы берілді.
57 жыл бұрын (1968) «Қазақстан халқына» қоғамдық қоры Басқарма төрағасының орынбасары София Серікбайқызы АЙСАҒАЛИЕВА дүниеге келді.
1990 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін математик мамандығымен, 1999 жылы Маастрихт менеджмент мектебін бітірген, экономика магистрі.
Еңбек жолы: 1993-1998 жылдары Алматы қаласы Қазақ мемлекеттік басқару академиясының оқытушысы, аға оқытушысы, доценті, 1998 жылы ҚР Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитетінің менеджері, 1999-2000 жылдары ҚР Статистика агенттігінің Құрылыс және инвестициялар статистикасы басқармасының бастығы, 2000-2001 жылдары ҚР Экономика министрлігінің Инвестициялық саясат департаментінің директоры, 2001-2002 жылдары ҚР ЭМ вице-министрі, ҚР Экономика және сауда министрлігінің демпингке қарсы бақылау комитетінің төрағасы, 2002-2003 жылдары ҚР Кеден бақылау агенттігі төрағасының орынбасары, 2003-2007 жылдары «Қазақстан кәсіпкерлер форумы қауымдастығы» ЗТБ атқарушы директоры, 2007 жылы ҚР Премьер-Министрінің кеңесшісі, 2007-2009 жылдары ҚР ҚМ Кедендік бақылау комитеті төрағасының орынбасары, 2009-2010 жылдары ҚР ҚМ Халықаралық қатынастар департаментінің директоры, 2010-2016 жылдары ҚР Қаржы мониторингі комитеті төрағасының орынбасары, 2016-2022 жылдары ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының міндетін атқарушы қызметін атқарды. 2022 жылы «Қазақстан халқына» қоры Басқарма төрағасының орынбасары болды.
2025 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі қызметінде.
49 жыл бұрын (1976) «Алматы қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ меңгерушісі Мейрам Еркенұлы БЕКТЕМБАЕВ дүниеге келді.
Қарағанды қаласында туған. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген.
Еңбек жолын 1998 жылы «Қарағанды облысы бойынша Жылжымайтын мүлік орталығы» РМК-ның Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу бөлімінің жетекші маманы болып бастайды. 2002 жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі комитеті Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу басқармасының бас маманы болды. 2002-2004 жылдары – «Астана қаласы бойынша Жылжымайтын мүлік орталығы» РМК директорының орынбасары. 2004-2006 жылдары – «Қарағанды облысы бойынша Жылжымайтын мүлік орталығы» РМК-ның құжаттарды қабылдау мен беру және ақпараттық қызмет көрсету бөлімінің бастығы, бас инженердің орынбасары. 2006-2007 жылдары «Шығыс Қазақстан облысы бойынша Жылжымайтын мүлік орталығы» РМК директорының орынбасары, кадр және іс жүргізу бөлімінің басшысы. 2007-2008 жылдары – «Химиялық қауіпсіздік және қалдықтарды басқару ұлттық орталығы» ҚҚ заң бөлімінің басшысы. 2008-2011 жылдары «ҚР СІМ Шаруашылық басқармасы» РМҚК-ның «Дипломат Строй Сервис» ЖШС директоры. 2011-2012 жылдары Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің заң бөлімінің басшысы. 2012-2013 жылдары - ҚР ҚМ «Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» АҚ вице-президенті. 2013-2014 жылдары «Назарбаев Орталығы» ММ директорының орынбасары. 2014 жылы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті — Елбасы кітапханасы» ММ директорының орынбасары.
46 жыл бұрын (1979) Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігі төрағасының орынбасары Василий Сергеевич ЛАВРЕНОВ дүниеге келді.
Қазақ мемлекеттік заң академиясын (2000), Дюк университетінің заң мектебін және Киюшу университетін халықаралық құқық мамандығы бойынша бітірген (2004).
Еңбек қызметін 1999 жылы «Титул» заң агенттігі» ЖШС-де заңгер көмекшісі болып бастаған. Кейін «GRATA» заң фирмасы» ЖШС-де заңгер болып жұмыс істеген.
2001-2002 жылдары «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ заң департаментінің заң кеңесшісі, 2002-2005 жылдары «GRATA» заң фирмасы» ЖШС-де серіктес, 2005-2007 жылдары «Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.» компаниясының Қазақстандағы филиалында заң қызметінің басшысы – құқықтық мәселелер жөніндегі бас кеңесші, 2007-2008 жылдары Қазақстан Республикасындағы «Интегра Менеджмент» жабық акционерлік қоғамының мұнайсервис компаниясы өкілдігінде заң қызметінің директоры, 2008-2017 жылдары «Eastcomtrans» компаниялар тобының заң департаментінің директоры – бас заң кеңесшісі, 2019-2022 жылдары Greenline Services Ltd компаниясында аға серіктес – кеңесші, 2022-2025 жылдары «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары болып қызмет атқарған.
Қазіргі лауазымын 2025 жылғы мамырдан бастап атқарып келеді.
85 жыл бұрын (1940-2018) ғалым, тарихшы-археолог, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, Берлиндегі Неміс археологиялық институтының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері Карл Молдахметұлы БАЙПАҚОВ дүниеге келді.
Алматы облысы Талғар қаласында туған. Ленинград мемлекеттік университетін бітірген.
1963-1989 жылдары Қазақ КСР Ғылым академиясы Ш. Уәлиханов атындағы Тарих, археология және этнография институтының аспиранты, ғылыми қызметкері, аға ғылыми қызметкері, бөлім меңгерушісі, директордың орынбасары болды. 1989-1991 жылдары Қазақ КСР Ғылым академиясы Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих, археология және этнография институты Археологиялық орталығының жетекшісі қызметтерін атқарады. 1991-2010 жылдары Әлкей Марғұлан атындағы Археология институтының директоры қызметін атқарды. 2011-2016 жылдары «Қазақстан археология қоғамы» ҚБ төрағасы; 2016-2017 жылдары Мәдениеттерді жақындастыру орталығы директорының міндетін атқарушы, 2017-2018 жылдары Ә. Марғұлан атындағы Археология институты урбанизация және номадизм бөлімінің меңгерушісі болды. Қазақстанның орта ғасырлық тарихын, қала мен дала арасындағы байланысты зерттеп, ғылымда жаңа бағытты дамытты. 40-тан аса монография, археологияға байланысты 4 оқу құралы, 4 мектеп оқулығы, 12 альбом және 500-ден астам ғылыми мақалалардың авторы. Бірнеше халықаралық конференцияларға қатысып, ЮНЕСКО ұйымдастырған «Жібек жолы» халықаралық экспедициясына Қазақстан тарапынан жетекшілік етті. ЮНЕСКО-ның Орта Азия тарихымен айналысатын халықаралық ғылыми комитеті мен «Ұлы Жібек жолы» Қазақстан ұлттық комитетінің мүшесі, Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты. «Парасат» орденімен және медальдармен марапатталған.