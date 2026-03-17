17 наурыз. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 17 наурызға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1990 жылы Алматыда Қазақстан кәрістерінің құрылтайы өтті. Онда Республикалық кәріс мәдениеті орталықтарының қауымдастығы құрылды.
1994 жылы ҚР Сыртқы істер министрлігі Бұрынғы Югославия Республикасы Македонияның тәуелсіздігін мойындау туралы нота жіберді.
1995 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы құрылды.
1995 жылы журналистика саласының «Алтын жұлдыз» жалпыұлттық сыйлығы тағайындалды. 2001 жылдан бастап «Алтын жұлдыз» — Қазақстан журналистика академиясының ресми сыйлығы.
Сыйлық — шығармашылық табыстарды және қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекеге түсе алатындығын кәсіби және қоғамдық танудың жоғары белгісі. Қазіргі таңда Қазақстан журналистикасының дамуына өз үлесін қосқан 100-ден астам тұлға осы сыйлықпен марапатталған.
2005 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен, ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген «2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес «Қазғарыш» ұлттық компаниясы» АҚ құрылды.
2011 жылы орталықазиялық-қазақстандық ұсақ шоқылардың бірегей экологиялық жүйесін сақтау мақсатында «Бұйратау» Мемлекеттік ұлттық табиғи қорығы құрылды. Қорық Ақмола облысының Ерейментау ауданының аумағында 60 814 гектар және Қарағанды облысының Осакаров ауданында 28 154 гектар жерді алып жатыр.
2012 жылы «Мэрлер бейбітшілік үшін» халықаралық ұйымына кіретін Қазақстанның үш қаласына (Қарағанды, Өскемен және Семей) республиканың тағы тоғыз қаласы қосылды, оның ішінде Шығыс Қазақстанның сегіз қаласы бар.
«Мэрлер бейбітшілік үшін» халықаралық ұйымының «Болашақ-2020» компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Люк Деане қазақстандық Павлодар, Курчатов, Риддер, Зырян, Шемонаиха, Зайсан, Шар, Аягөз, Серебрянск қалаларының әкімдеріне «Мэрлер бейбітшілік үшін» халықаралық ұйымы мүшелерінің сертификаттарын табыс етті.
Шығыс Қазақстан облысының әкімдіктері мен «Мэрлер бейбітшілік үшін» халықаралық хатшылығы бірлескен іс-қимыл жоспарына қол қойды.
2013 жылы Семей қаласының шеберлері Түркістанда Ахмет Ясауидің кесенесінде орнатылған қола Тайқазанның көшірмесін жасады. Оның диаметрі — 2,45 м, салмағы — 2 тонна.
2014 жылы ҚР Ұлттық банкі 2014 жылғы 17 наурызда номиналы 100 теңгелік, «рrооf» сапалы «Бразилиядағы FIFA 2014 футболдан әлем чемпионаты» ескерткіш күміс монетасын айналысқа шығарды.
2016 жылы Алматыда «Жансая Әбдімәліктің шахмат академиясы» филиалының ашылу салтанаты өтті. Филиал 500 адамға шақталған. Бұл филиалда 100-ден астам көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың балалары тегін дәріс алатын болады.
2017 жылы Астанада «Тұмар» ұлттық телевизиялық алғашқы сыйлығының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Ұйымдастырушылар — «Қазмедиа» орталығы және Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі.
Мақсаты — ең сапалы және өзекті телевизиялық өнімді анықтап, талантты кәсіпқойларды қолдау, сондай-ақ сапалы қазақстандық телевизияны дамыту.
2018 жылы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы кеңесі Қазақстанның Болат комитетіне кіру туралы өтінішін мақұлдады.
2019 жылы Қазақстандық актриса Самал Еслямова Гонконгта өткен Азия киноакадемиясында (Asian Film Awards Academy) «Айка» картинасындағы басты рөлі үшін «Азияның үздік актрисасы» сыйлығына ие болды.
2018 жылдың мамыр айында Самал Еслямова қазақстандық кинематография тарихында тұңғыш рет 71 Канн кинофестивалінде үздік актриса деп танылған болатын.
2021 жылы Словак тілінде «Қазақстаннан 101 әсер» кітабы жарық көрді. Бұл жарқын фотоальбом және жолсілтеменің бір түрі, ол адамдарды, сәулетті, қызықты қалаларды, таулар мен көлдердің сұлулығына толы таңғажайып табиғатты және көптеген көрікті жерлерді таныстыра отырып, ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі елдің өзіндік ерекшелігі мен дәстүрлерін егжей-тегжейлі ашып көрсетеді.
2021 жылы Эстонияда Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай марка шығарылды. Бұл марка қазақ ақыны, ағартушы Абайдың 175 жылдығына және философ Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған бұрын шығарылған естелік маркалар сериясын жалғастырды.
2022 жылы ҚР Парламенті Сенаты жанынан «Ұлттық мүдде» жаңа диалог алаңы құрылды. Жобаның ерекшелігі — ұлттық мүддеге, құндылықтарға, ұлт болашағына қатысты маңызды мәселелерді депутаттар мен зиялы қауым өкілдерін тарта отырып талқылап, осы бағыттағы нақты мақсаттар мен іс-шараларды айқындау.
2022 жылы қостанайлық 9 сынып оқушысы Жан Дәуітовтың жетістіктер жинағы Азия-Тынық мұхиты елдерінің математикалық олимпиадасында жеңісімен толықты.Олимпиаданың алтын медалі жас математиктің халықаралық деңгейдегі жетістігінің жақсы жалғасы болды.
ATMO — Тынық мұхиты аймағындағы елдерге арналған математикалық жарыс. Оған 40-тан астам ел, соның ішінде Ресей, Канада, Жапония, АҚШ, Аустралия, Бразилия, Жаңа Зеландия, Сингапур, Гонконг және т.б қатысады.
2025 жылы «Наурызнама» мерекелік онкүндігі аясында Қазақстанда Мәдениет және ұлттық дәстүрлер күні аталып өтті. Елдің қалалары мен ауылдарында театрландырылған қойылымдар, қолөнер көрмелері және халық музыкасы мен би ұсынылған концерттер өтті. Жастарға дәстүрлі қолөнерді, рәсімдер мен әдет-ғұрыптарды үйретуге ерекше назар аударылды. Бұл мереке мәдени ерекшелікті сақтаудың және дәстүрлерді болашақ ұрпаққа жеткізудің маңыздылығын танытып отыр.