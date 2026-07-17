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    17 шілдеде валюта бағамы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM – 17 шілдедегі мәлімет бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларында АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамы белгілі болды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz деректеріне сәйкес, Астанадағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары 467,92 теңгеден сатып алынып, 474,79 теңгеден сатылып жатыр.

    Еуроның сатып алу бағамы – 535,99 теңге, сату бағамы – 545,94 теңге.

    Ресей рублі 5,60–5,90 теңге аралығында саудалануда.

    Алматыдағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары 469,65 теңгеден сатып алынып, 472,01 теңгеден сатылуда.

    Еуроның сатып алу бағамы – 539,44 теңге, сату бағамы – 545,08 теңге.

    Ресей рублі 5,69 теңгеден сатып алынып, 5,84 теңгеден сатылып жатыр.

    Шымкентте АҚШ долларының сатып алу бағамы – 470,52 теңге, сату бағамы – 472,58 теңге.

    Еуро 537,68 теңгеден сатып алынып, 543,72 теңгеден сатылуда.

    Ресей рублінің бағамы сатып алу кезінде – 5,72 теңге, сату кезінде – 5,80 теңге.

    Қазақстан Ұлттық банкінің 17 шілдеге белгілеген ресми бағамына сәйкес, АҚШ доллары – 472,34 теңге, еуро – 541,25 теңге, Ресей рублі – 6,01 теңге.

    Доллар Теңге Валюта
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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