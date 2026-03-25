170 мыңға жуық қырғызстандық шетелге жұмыс істеуге кеткен
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы шетелге жұмыс істеу үшін шамамен 170 мың Қырғызстан азаматы кеткен. Бұл туралы азаматтарды шетелде жұмыспен қамту орталығының еңбек көші-қоны басқармасының басшысы Эсенбек Эргешов мәлімдеді, деп хабарлайды Кабар.
Оның айтуынша, олардың шамамен 25 мыңы жұмыспен қамту орталығы мен жеке агенттіктердің көмегімен жұмысқа орналасқан: 5 500 адам — орталық арқылы, 19 500 адам — агенттіктер арқылы.
— Бұл жалпы көші-қон ағынының небәрі 15%-ын құрайды. Қалған 85% азаматтар өз бетінше, жеке байланыстар мен «сарафандық радиоға» сүйеніп кетеді. Өкінішке қарай, мұндай азаматтар жиі қиын жағдайларға тап болып, еңбек қанауының немесе адам саудасының құрбанына айналады. Ал біз арқылы шыққандарды елге оралғанға дейін бақылап отырамыз, — деді Эсенбек Эргешов.
Сонымен қатар, ол елде оң динамика байқалып отырғанын атап өтті. Егер бес жыл бұрын жыл сайын шамамен 1 миллион адам табыс табу үшін шетелге кетсе, қазір Қырғызстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайдың жақсаруына байланысты көптеген азаматтар елге қайта оралып жатыр.
— Бұрын Қырғызстан еңбек күшін экспорттайтын ел болса, қазір біз керісінше шетел азаматтарын тартып, ел ішінде жұмыс істеуге қабылдап жатырмыз, — деді ол.
