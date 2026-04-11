KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:50, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    18 қалада қан тапсыру орталықтары іске қосылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Жыл басында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылды Еріктілер жылы деп жариялап, қоғамның дамуына әр адамның азаматтық қатысуы мен жеке жауапкершілігінің маңызын ерекше атап өтті. 

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Еріктілік — өмір салты, өз мүдделеріңнің шекарасынан шығып, айналада болып жатқанның бәріне бейжай қалмай, әрекет ету таңдауы.

    Жаңа адамдар Қозғалысы әрбір қазақстандықты осы таңдауға қосылып, әрекет арқылы Ерікті болуға шақырады. Қан тапсыру — өз қажеттіліктеріңнен асып, мұқтаж адамға өмір сүру мүмкіндігін сыйлау. Қанды жасанды түрде жасау мүмкін емес, оны сатып алуға немесе технологиямен алмастыруға болмайды — ол тек адамның ерікті шешімі арқылы ғана пайда болады.

    Жаңа адамдар Қазақстанның 18 ірі қаласында қан тапсыру штабтарын ашады: Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Ақтөбе, Тараз, Павлодар, Өскемен, Семей, Қостанай, Қызылорда, Орал, Атырау, Ақтау, Петропавл, Көкшетау, Талдықорған және Түркістан. Әрбір ерікті qantapsyr.kz сайтына тіркеліп, қажетті ақпаратпен таныса алады.

    Ерікті болу — азаматтық ұстанымды білдіру. Бұл өзгерістер сенің шетте бейжай қалмау туралы шешіміңнен басталатынын түсіну. Осындай әрекеттер арқылы бір-біріне немқұрайлы қарамайтын, бірге қуатты және жасампаз орта құруға дайын адамдары бар қоғам қалыптасады.

    Айта кетелік қан донорларына ақшалай өтемақы көлемі ұлғайтыла ма, жоқ па сол жөнінде жазған едік.

    Тегтер:
    Донор Денсаулық
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар