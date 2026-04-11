18 қалада қан тапсыру орталықтары іске қосылады
АСТАНА. KAZINFORM – Жыл басында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылды Еріктілер жылы деп жариялап, қоғамның дамуына әр адамның азаматтық қатысуы мен жеке жауапкершілігінің маңызын ерекше атап өтті.
Еріктілік — өмір салты, өз мүдделеріңнің шекарасынан шығып, айналада болып жатқанның бәріне бейжай қалмай, әрекет ету таңдауы.
Жаңа адамдар Қозғалысы әрбір қазақстандықты осы таңдауға қосылып, әрекет арқылы Ерікті болуға шақырады. Қан тапсыру — өз қажеттіліктеріңнен асып, мұқтаж адамға өмір сүру мүмкіндігін сыйлау. Қанды жасанды түрде жасау мүмкін емес, оны сатып алуға немесе технологиямен алмастыруға болмайды — ол тек адамның ерікті шешімі арқылы ғана пайда болады.
Жаңа адамдар Қазақстанның 18 ірі қаласында қан тапсыру штабтарын ашады: Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Ақтөбе, Тараз, Павлодар, Өскемен, Семей, Қостанай, Қызылорда, Орал, Атырау, Ақтау, Петропавл, Көкшетау, Талдықорған және Түркістан. Әрбір ерікті qantapsyr.kz сайтына тіркеліп, қажетті ақпаратпен таныса алады.
Ерікті болу — азаматтық ұстанымды білдіру. Бұл өзгерістер сенің шетте бейжай қалмау туралы шешіміңнен басталатынын түсіну. Осындай әрекеттер арқылы бір-біріне немқұрайлы қарамайтын, бірге қуатты және жасампаз орта құруға дайын адамдары бар қоғам қалыптасады.
