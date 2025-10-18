KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:44, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    18 қазанда LRT жолының кейбір бөлігіне электр қуаты беріле бастайды

    АСТАНА. KAZINFORM — 18 қазан күні сағат 10:00–ден бастап № 109–№ 111 станциялар аралығындағы учаскеде LRT электрмен жабдықтау жүйесінің жабдықтарына тұрақты кернеу беріледі, деп хабарлайды City Transportation Systems.

    Третий поезд LRT подняли на эстакаду на левобережье Астаны
    Фото: CTS

    Көлік компаниясының мәліметінше, максималды кернеу деңгейі — 20 000 В (жоғары кернеу).

    — Құрылыспен айналысатын ұйымдар мен тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз. Рельстерге, кабель желілеріне және құрал жабдықтарға жақындамаңыз. Рұқсатсыз станция аумағына және жол аймағына кірмеңіз, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар 18 қазан сағат 00:00-ден 19 қазан сағат 06.00-ге дейін мамандандырылған техникамен LRT көтеру-монтаждау жұмыстарын жүргізуге байланысты Ш. Қалдаяқов көшесі мен Тәуелсіздік даңғылы қиылыстарында көліктердің қозғалысы уақытша шектеледі.

    — Келтірілген қолайсыздық үшін кешірім сұраймыз. Тұрғындар мен жол қозғалысына қатысушылардан уақытша шектеулерді ескеруді және сапарларды алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — деп ескертті мекеме.

    Айта кетейік, Астанада LRT сынақ режимінде пайдаланыла басталды.

    Бұдан бұрын елордаға LRT-ның тағы екі жылжымалы құрамы жеткізілгенін жазған едік.

    Тегтер:
    Astana LRT Астана ЛРТ Электр қуаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар