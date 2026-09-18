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    18 қыркүйектегі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валюта
    Коллаж: Kazinform/ЖИ

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Астанадағы ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 443 теңгеден сатып алынады, 450 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 509,5 теңге, сату — 519,5 теңге;
    • рубль: сатып алу — 4,95 теңге, сату — 5,2 теңге;
    • юань 68,5 теңгеден сатып алынады, 72,00 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 446,5 теңге, сату — 451,8 теңге;
    • еуро: сатып алу — 507 теңге, сату — 515 теңге;
    • рубль 4,91 — 5,11 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 67 — 69,5 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, биржада доллар бағасы төмендеп жатқаны хабарланды.

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