18 қыркүйектегі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Астанадағы ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 443 теңгеден сатып алынады, 450 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 509,5 теңге, сату — 519,5 теңге;
- рубль: сатып алу — 4,95 теңге, сату — 5,2 теңге;
- юань 68,5 теңгеден сатып алынады, 72,00 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 446,5 теңге, сату — 451,8 теңге;
- еуро: сатып алу — 507 теңге, сату — 515 теңге;
- рубль 4,91 — 5,11 теңге аралығында саудаланады.
- юань 67 — 69,5 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, биржада доллар бағасы төмендеп жатқаны хабарланды.