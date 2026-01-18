19 қаңтарда Қазақстан бойынша аяз күшейіп, боран соғады – Қазгидромет болжамы
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» 19 қаңтардағы Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады.
Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні еліміздің солтүстік-батысы, солтүстігі және оңтүстігінде қар жауады. Солтүстік-батыс пен солтүстікте жаяу бұрқасын мен боран соғады.
Қазақстанның қалған аймақтарында жауын-шашынсыз, аязды ауа райы күтіледі. Республика бойынша тұман, көктайғақ және желдің күшеюі болжанып отыр.
Түнде Шығыс Қазақстан облысында және Абай облысының шығыс бөлігінде қатты аяз -40°C дейін сақталады. Жетісу облысында ауа температурасы -22…-27°C аралығында төмендейді. Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында қатты аяз -22°C болады.
Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысының солтүстік және шығыс аудандарында түнгі уақытта өте қатты аяз -45°C дейін жетеді. Бұл өңірлерде ауа райы ерекше төмен температурамен сипатталады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын 14 облыста ауа райына байланысты ескерту жарияланғанын жазғанбыз.