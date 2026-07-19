19 шілдеде Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстанның ірі қалалары — Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және Ресей рублін сатып алу және сату бағамы белгілі болды.
Kurs.kz мәліметі бойынша, елдегі қазіргі орташа бағам:
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
Доллар: сатып алу 468 теңге, сату 474 теңге;
Еуро: сатып алу 535 теңге, сату 544 теңге;
Рубль: сатып алу 5,5 теңге, сату 5,95 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
Доллар: сатып алу 469 теңге, сату 473 теңге;
Еуро: сатып алу 536 теңге, сату 543 теңге;
Рубль 5,67 — 5,68 теңге аралығында саудаланады.
Шымкентте:
Доллар: сатып алу 470,5 теңге, сату 472,5 теңге;
Еуро: сатып алу 539 теңге, сату 542 теңге;
Рубль: сатып алу 5,67 теңге, сату 5,43 теңге.
Валютаның ресми бағамы мынадай: 1 доллар 470,53 теңге, 1 еуро 539,07 теңге, 1 рубль 5,64 теңге.