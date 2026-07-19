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    19 шілдеде Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстанның ірі қалалары — Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және Ресей рублін сатып алу және сату бағамы белгілі болды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметі бойынша, елдегі қазіргі орташа бағам:

    Астанадағы айырбастау пункттерінде:

    Доллар: сатып алу 468 теңге, сату 474 теңге;

    Еуро: сатып алу 535 теңге, сату 544 теңге;

    Рубль: сатып алу 5,5 теңге, сату 5,95 теңге.

     

    Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

    Доллар: сатып алу 469 теңге, сату 473 теңге;

    Еуро: сатып алу 536 теңге, сату 543 теңге;

    Рубль 5,67 — 5,68 теңге аралығында саудаланады.

     

    Шымкентте:

    Доллар: сатып алу 470,5 теңге, сату 472,5 теңге;

    Еуро: сатып алу 539 теңге, сату 542 теңге;

    Рубль: сатып алу 5,67 теңге, сату 5,43 теңге.

    Валютаның ресми бағамы мынадай: 1 доллар 470,53 теңге, 1 еуро 539,07 теңге, 1 рубль 5,64 теңге.

    Рубль Доллар Экономика
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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