    02:06, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    1949-2010 жылдар аралығында туған Қазақстан азаматтарына 70 000 теңге аударылады — фейк

    АСТАНА. KAZINFORM – 1949-2010 жылдар аралығында туған Қазақстан азаматтарына 70 000 теңге аударылатыны туралы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде таратылып жатқан ақпарат шындыққа жанаспайды. Бұл туралы Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі мәлім етті.

    Фото: freepik

    Қаражатты аудару үшін белгісіз адамдар сілтемеге өтуді ұсынады.

    — Әлеуметтік көмектің мұндай түрі жоқ екенін хабарлаймыз. Тиісінше, көрсетілген сілтеме алаяқтар үшін азаматтардың жеке деректерін алу тәсілі болуы мүмкін. Алаяқтармен өзара әрекеттесуді болдырмау үшін сілтемеге өтпеуге кеңес береміз, — делінген министрліктің хабарламасында.

    Мемлекеттік қолдаудың тиісті шаралары туралы ресми ақпарат тек қана 1414 нөмірінен СМС-хабарламалар арқылы таратылады.

    Ведомство азаматтарға тек ресми көздердегі ақпаратты пайдалануын өтінген.

    Жалған ақпарат тарату заңмен жазаланатынын еске салған.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда 4 және 5 балалы отбасылар көпбалалы отбасыларға арналған мемлекеттік жәрдемақыдан айырылуы мүмкін деген ақпарат шындыққа жанаспайтынын хабарлаған еді. 

