2 қаңтар. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 2 қаңтарға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
1968 жылы «Вечерний Алматы» қалалық газетінің алғашқы саны жарық көрді. Басылым қала әкімшілігі мен мәслихатының, қоғамдық және мәдени ұйымдарының тұрмысындағы жаңалықтарды, кәсіпкерлік, іскерлік, сауда және көлік саласындағы ақпараттарды жариялап тұрады. 1988 жылдың 1 маусымынан қазақ тіліндегі нұсқасы – «Алматы ақшамы» жарық көре бастады.
1992 жылы Қазақстан Республикасының Инженерлік академиясы құрылды. Оның президенті болып қоғам және мемлекет қайраткері, техника ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Өмірбек Жолдасбеков сайланды.
1992 жылы Норвегия корольдігі Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігін мойындады.
1992 жылы Қазақстан Республикасы Еуропадағы Қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше болды.
2007 жылы Қазақстан Рамсар конвенциясына қол қойған 154-ші ел болды. Құжат қол қойылған күннен бастап төрт айдан кейін, 2 мамырда күшіне енді. Қазақстандағы бірінші рамсарлық нысан – Ақмола облысының Теңіз-Қорғалжын көлдер жүйесі. Ол 1976 жылы халықаралық маңызға ие сулы-батпақты алқаптардың тізіміне енді.
2011 жылы Қазақстан ТМД елдерінің ішінде алғаш рет Еуропа онкологтер мектебінің стратегиялық серіктесі болды. ЕОМ құрлықтың осы саладағы барлық кәсіби мектептерін біріктіреді.
2015 жылы Эстонияның Астанадағы елшілігі НАТО-ның Қазақстандағы байланыс елшілігіне айналды. Оның басты міндеті – НАТО қызметі және мақсаттарымен таныс, сондай-ақ елдегі байланыстарды нығайту. Эстония елшілігінің НАТО байланыс елшілігі ретінде қызмет жүргізуі Солтүстік Атлантикалық альянстың елімізге деген сенімін айғақтап, оның байланыс арналарын кеңейте түседі.
2020 жылы Қостанай облысы Қостанай ауданының Затобол кенті аудандық маңызы бар қалалар санатына жатқызылды және Тобыл қаласы болып атауы өзгертілді.
2021 жылы Қазақстан Президенті ҚР Экология кодексіне қол қойды. Ол адам мен табиғат арасындағы қоғамдық қатынастарды реттеп отырады. Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының мақсаты – республикадағы бірыңғай мемлекеттік экологиялық саясатты іске асырудың құқықтық негіздерін, міндеттері мен қағидаларын, сондай-ақ тетіктерін айқындау.
2023 жылы ҚР Президентінің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығымен ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі болып қайта құрылды.
2023 жылы мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту және тиімділігін арттыру мақсатында ҚР Премьер-Министрінің Кеңсесі ҚР Үкіметінің аппараты болып қайта құрылды.
2024 жылы Қазақстан әйелдер құрамаларының бас менеджері Виктория Сазонова Халықаралық хоккей федерациясының әйелдер хоккейін дамыту жөніндегі халықаралық комитетіне кірді және Қазақстанды әлемдік деңгейде таныстырады.
Виктория Сазонова хоккейдегі мансабының 20 жылын Қазақстан құрамасының ойыншысы ретінде өткізді. Ол 2013 жылы спорттан кетті. 2022 жылы ол әлем чемпионатында жасөспірімдер құрамасын басқарды, кейін 2023 жылғы әлем чемпионатында әйелдер құрамасының тәлімгері болды.
2025 жылы ҚР Президенті «Есірткі құралдары, психотроптық заттар, олардың аналогтары, прекурсорлары және күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға қол қойды. Заң есірткі өндірісі үшін, сондай-ақ лауазымды тұлғалардың есірткі заттарын дайындау, өңдеу және өндіру үшін қылмыстық жазаны күшейтті.