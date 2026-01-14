2 млрд теңгеге арзандаған: Алматыда «Байсат» базары үшінші рет сатылымға шығарылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қайтарылған активтерді басқару компаниясы «Байсат» базарын аукционға шығарды.
Мемлекет меншігіне 2024 жылы алынған нысан үшінші рет сатылымға шығарылды. Бастапқы бағасы 28 639 882 000 теңге ретінде қойылған алғашқы аукцион 2025 жылдың 18 қарашасында өтуі керек еді.
Алайда сауда-саттық басталған сәтте тіркелген қатысушылар болмағандықтан, аукцион тоқтатылды. Екінші сауда 2025 жылдың 26 желтоқсанында белгіленді. Бұл жолы нысанның бастапқы бағасы 2 млрд теңгеге арзандап, 26 706 317 643 теңге болды. Алайда осы жолы да аукцион сатып алушы болмағансын өтпеді.
Қайтарылған активтерді басқару компаниясы келесі сауда-саттықты 2026 жылдың 5 ақпанында сағат 12:00-де өткізуді жоспарлап отыр.
Бұл жолы да нысан бағасы айтарлықтай түскен. Бастапқы бағасынан 4 млрд теңгеге арзандаған базардың қазіргі құны – 24 772 753 285 теңге.
Еске салайық, Алматыда былтыр қайтырылған активтерді сатудан 3 млрд теңге табыс түсті.