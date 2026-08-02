2 тамыз. Kazinform күнтізбесі. Тұлғалар туған күн
Бүгін, 2 тамыз күні тұлғалардан кімдер дүниеге келген? Kazinform оқырмандарына есімдер күнтізбесін ұсынады.
ЕСІМДЕР
62 жыл бұрын (1964) Маңғыстау облысы Кәсіпкерлер палатасының директоры Рашит Тұранұлы МҰСТАПАЕВ дүниеге келді.
Түрікменстанда туған. 1987 жылы Губкин атындағы Мәскеу мұнай-газ институтын, 1991 жылы Тбилисиде қаласындағы КСРО МҚК жоғары курстарын, 2001 жылы Лондон қаласындағы EF-international school of English бітірген.
Еңбек жолы: 1987-1988 жылдары Түрікменстан КСР Гаурдак күкірт зауытында таудағы ашық жұмыстар кенішінде энергетик, 1988-1989 жылдары Түрікменстан ЛЖКО Чаршангин аудандық комитетінің екінші хатшысы болды, 1989-1995 жылдары КСРО МҚК - ҚР ҰҚК әскери қызмет атқарған. 1995-2000 жылдары «Маңғыстаумұнайгаз» ААҚ сыртқы экономикалық байланыстар бөлімінің бастығы, 2000-2003 жылдары шетелдік компания филиалында директордың мұнай ұңғымаларын күрделі жөндеу жөніндегі орынбасары, 2003 жылы Маңғыстау облысы әкімі аппаратының ұйымдастыру-бақылау бөлімінің меңгерушісі, 2003-2004 жылдары Маңғыстау облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары, 2004 жылы Маңғыстау облысы әкімі аппаратының басшысы, 2004-2006 жылдары Ақтау қаласының әкімі, 2006-2007 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігінің қоғамдық-саяси бөлімінің бас сарапшысы, 2007-2020 жылдары «Каспий» ӘКК басқарушы директоры болып қызмет атқарды.
Қазіргі қызметінде 2020 жылдың қыркүйегінен бастап.
58 жыл бұрын (1968) «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Бақытжан Медеғалиұлы ЖАЗЫҚБАЕВ дүниеге келді.
1994 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын «Маркетинг және коммерция» мамандығы бойынша, 2005 жылы С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін «Электр энергетикалық жүйелер мен желілер» мамандығы бойынша, 2017 жылы «Университет НАРХОЗ» АҚ, Іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесімен бітірді.
Еңбек жолы: 2001-2007 жылдары «KEGOC» АҚ «Солтүстік ЖЭТ» филиалы аудит бөлімінің бастығы, Аудит басқармасының бастығы, филиал директорының экономикалық мәселелер жөнінідегі орынбасары, «Ақтөбе ЖЭТ» филиалының директоры, 2007-2012 жылдары «Талдықорған акционерлік көлік-электр желілік компаниясы» АҚ Президенті, 2012-2015 жылдары «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары, 2015-2017 жылдары «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының өндіріс жөніндегі орынбасары, 2017-2018 жылдары «KEGOC» АҚ Өндірістік активтерді басқару жөніндегі басқарушы директоры, 2018-2021 жылдары «KEGOC» АҚ Өндіріс жөніндегі басқарушы директоры лауазымын атқарды.
Қазіргі қызметіне 2021 жылдың желтоқсан айында кірісті.
«Құрмет» орденімен (2010), «Парасат» орденімен (2016) марапатталған.
54 жыл бұрын (1972) Қазақ ұлттық әйелдер педагогикалық университетінің Басқарма төрағасы – ректоры Бейбіткүл Сәрсемханқызы КӘРІМОВА дүниеге келді.
Алматы облысының Кеген ауданында туған. 1994 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын «Қазақ мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша үздік дипломмен аяқтаған.
Еңбек жолын 1995 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты Филология факультеті деканының орынбасары, Орыс филологиясы кафедрасының оқытушысы қызметінен бастаған. 2003-2008 жылдары Алматы үздіксіз білім беру университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры, 2008-2011 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті колледжінің директоры, 2011-2019 жылдары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне қарасты «Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығының директоры қызметтерін атқарды. 2020-2025 жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ректоры лауазымын атқарған.
Қазіргі қызметін 2025 жылдың желтоқсан айынан бері атқарып келеді.
Ол тіл білімі, салыстырмалы грамматика, заманауи қазақстандық саясаткердің тілдік тұлғасы мәселелері, оқулықтану саласы бойынша бірқатар зерттеулер жүргізді. Оның авторлығымен 80-нен астам ғылыми еңбек жарық көрді. Соның ішінде 2 монография, 16 оқулық пен оқу құралы, 4 сөздік және 20-ға жуық мақала шықты. 2006 жылы «Қазіргі саясаткердің тілдік тұлғасы (Қазақстандағы орыс тілді публицистика материалдары негізінде)» тақырыбы бойынша кандидаттық диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты атағына ие болды.
41 жыл бұрын (1985) Қазақстан Халық партиясы төрағасының орынбасары, мемлекет және қоғам қайраткері Бейбіт Болатұлы ҚҰСАЙЫНОВ дүниеге келді.
Қарағанды қаласында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша бітірген. М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің экономика факультетінде іскерлік әкімшілендіру магистрі (MBA) дәрежесін алды.
Еңбек жолын 2006 жылы бастаған. Мемлекеттік және коммерциялық құрылымдарда жұмыс істеген, оның ішінде ҚР Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитетінде, Ernst & Young компаниясында, Еуразиялық экономикалық қауымдастықта (ЕурАзЭҚ), сондай-ақ бірқатар ірі компанияларда басшылық лауазымдарды атқарған. 2022-2025 жылдары Қазақстан Халық партиясының Алматы қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, 2025-2026 жылдары партияның Алматы қалалық филиалының төрағасы болды.
39 жыл бұрын (1987) қазақстандық саяси, қоғам қайраткері Екатерина Сергеевна СМОЛЯКОВА дүниеге келді.
Ресейдің Томск қаласында туған. 2009 жылы І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінен қазақ тілі және әдебиеті оқытушысы мамандығы бойынша, 2012 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің магистратурасын, 2024 жылы Қазақ-британ техникалық университетін (докторантура) бітірген.
Еңбек жолы; 2014-2015 жылдары Алматы индустриалды колледжінде оқытушы, 2014-2015 жылдары «Өнер» баспасының қызметкері. 2015-2016 жылдары С.А.Ходжиков атындағы №39 лицейдің мұғалімі, 2016-2018 жылдары мансап және бітіру орталығының меңгерушісі, қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы, ҚБТУ оқытушысы, 2018-2019 жылдары ҚБТУ проекторының академиялық мәселелер жөніндегі орынбасары, 2019-2025 жылдары «ҚБТУ» АҚ Басқарма мүшесі болды. 2025-2026 жылдары – ҚР Парламент Мәжілісінің VIII шақырылым депутаты.
39 жыл бұрын (1987) Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің төрағасының орынбасары Ғани Сапарғалиұлы САЛМАЕВ дүниеге келді.
Ақтөбеде туған. М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясын «инженер-бакалавр» мамандығы бойынша, сондай-ақ Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетін «құқықтану» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын 2009 жылы «Жолаушылар тасымалы» АҚ-да бастаған. 2018 жылдан бастап ҚР Көлік министрлігі Көлік комитетінің құрылымдық бөлімшелерінде қызмет атқарып, маман және бас сарапшы лауазымдарын атқарған. ҚР Көлік министрлігінің Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті Автомобиль көлігіндегі бақылау басқармасының басшысы қызметін атқарды.
Қазіргі лауазымына 2026 жылдың наурызында тағайындалды.
76 жыл бұрын (1950-2024) ақын Бақыт Шқұроллаұлы КЕНЖЕЕВ дүниеге келді.
Оңтүстік Қазақстанның тумасы. Мәскеу мемлекеттік университетінің химия факультетін бітірген.
Ол ақын ретінде алғаш рет «Ленин таулары: Мәскеу мемлекеттік университетінің ақындарының өлеңдері» (Мәскеу, 1977) ұжымдық жинағында алғаш рет жарияланды. Жас кезінде мерзімді басылымдарда («Комсомольская правда», «Юность», «Московский комсомолец», «Простор») жарияланды, бірақ оның өлеңдерінің бірінші кітабы 1984 жылы Америкада ғана жарық көрді. 1970 жылдардың басында Кенжеев «Мәскеу уақыты» поэтикалық тобының негізін қалаушылардың бірі болды (Алексей Цветков, Александр Сопровский, Сергей Гандлевскиймен бірге). 1972 жылдан бастап шығарылады. 1980 жылы Бақыт канадалық Лаура есімді әйелге үйленіп, 1982 жылы Канадаға қоныс аударып, 2008 жылы АҚШ-қа (Нью-Йорк) көшті. Бұл Кенжеевтің Ресейдегі оқырмандарымен, әріптестерімен кездесулерін тоқтатпады, оның кітаптарын шығару негізінен Ресей баспаларында жүзеге асырылды. Ресейлік ПЕН-клубтың мүшесі. Дебют сыйлығының (2000) қазылар алқасының мүшесі, «Ақ торна» түркі поэзиясы аудармаларының халықаралық байқауының (2011), Ресей сыйлығының, Әлем кубогының, Волошин атындағы байқаудың қазылар алқасының мүшесі болды.