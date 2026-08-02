2 тамыз. Kazinform күнтізбесі. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 2 тамызға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
АТАУЛЫ КҮНДЕР
Қазақстандағы көлік қызметкерлері күні
Жыл сайын тамыз айының бірінші жексенбісінде Қазақстанда көлік қызметкерлері күні аталып өтеді. Ол ресми мәртебеге ие және 1998 жылы республика Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының кәсіби мерекелерінің тізбесіне кіреді.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1995 жылы Мысырдың астанасы Каирде Абайдың туғанына 150 жыл толуына арналған мерекелік кеш өтті.
Абай Құнанбаев (1845-1904) – ұлы ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, ағартушылық либералдық исламға негізделген орыс және еуропалық мәдениетпен жақындасу рухындағы мәдени реформатор.
2000 жылы «Халық денсаулығы» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің көмегімен облыста бірінші рет 100 төсектік Облыстық кардиологиялық орталық ашылды.
Орталықта интервенциялық кардиология бөлімі (эндоваскулярлық араласулар), жедел миокард инфарктысымен ауыратын науқастарды емдеу бөлімшесі, жүректің ишемиялық ауруы және кейбір коронарлық емес миокард ауруларының өршуінің басқа түрлерімен ауыратын науқастарды емдеу бөлімі бар. кереуеттердің кардиохирургиясы бөлімі, балалар кардиохирургиясы бөлімі, реанимация және қарқынды терапия бөлімі, кардиохирургия бөлімшесі, реанимация бөлімі, ангиографиялық зерттеулер бөлімі, жүрек ішілік электрофизиологиялық зерттеулер зертханасы, ауысымына 75 келушіге арналған консультативтік-диагностикалық бөлім, клиникалық диагностика зертхана, функционалдық диагностика кабинеті, ультрадыбыстық диагностика кабинеті, экстракорпоральды соққы толқыны терапиясы кабинеті, физиотерапиялық процедуралар кабинеті, бактериологиялық зертхана.
2005 жылы Павлодарда Баянауыл өлкесінің тарихы туралы кітаптың тұсаукесері өтті. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің жас ғалымдары Мақсат Алпысбес, Ернар Кейси, Еламан Қасен және Темірғали Аршабек жазған. Оларды елге дара тұлғалар сыйлаған Баянауыл қызықтырды. Қазақ ғылымының негізін салушы, академик Қаныш Сәтбаев, энциклопедист ғалым Әлкей Марғұлан, ғалымдардың, тарихшылардың, археологтардың, этнографтардың тұтас бір галактикасы осында дүниеге келген. Баянауылда Сұлтанмахмұт Торайғыров алғашқы өлеңдерін жазып, болашақ жазушы-философ Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің көзқарастары қалыптасып, Жаяу Мұса әсем әндер шығарды.
2007 жылы Мемлекет басшысы мақта саласын дамытудың құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін айқындауға бағытталған және Қазақстан республикасында мақта өндіру, өңдеу, сақтау және өткізу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін «мақта саласын дамыту туралы» Заңға қол қойды.
2007 жылы Сеулде Қазақстан халқы Ассамблеясының тұсаукесері өтті.
Оған көрнекті қоғам және саяси қайраткерлер, еліміздің академиялық және іскер топтарының өкілдері қатысты. Бағдарлама қазақстандық эстрада шеберлерінің, соның ішінде «Ұлытау» тобы мен «Наз"би ансамблінің қойылымдарымен аяқталды.
2009 жылы Алматы облысының Үшарал қаласында № 40398 әскери бөлімінің базасында жаңа спорт кешені ашылды.
Спорт кешенінің жалпы ауданы – 1 182 шаршы метр. Оған баскетбол, волейбол және футбол ойнауға болатын жабық әмбебап спорт алаңы, заманауи жабдықтары бар спорт залы, спорттық жабдықтар шеберханасы, медицина қызметкерінің кабинеті және т. б. кіреді.
2010 жылы Шығыс Қазақстанның екі ірі қаласы-Өскемен және Семей қалаларында «Зорлық-зомбылықсыз отбасы» облыстық әлеуметтік акциясы басталды.
«Зорлық-зомбылықсыз отбасы» акциясы әлеуметтік зұлымдықты жою мақсатында барлық мемлекеттік және қоғамдық құрылымдардың өзара іс-қимылын тереңдетуге бағытталған, бірақ, ең алдымен, халықты тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайында көмектің ықтимал нысандары туралы хабардар етуге арналған.
2010 жылы Алматыда қаланың ең жас Алатау ауданында халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды.
Мемлекеттік мекеме «Шаңырақ-2» шағынауданында салынған және «бір терезе» қағидаты бойынша жеке және заңды тұлғаларға құжаттарды қабылдау және беру бойынша Мемлекеттік қызметтер көрсетеді. Өз міндеттерін орындау үшін орталық үш секторға – құжаттарды қабылдау, беру секторына және жинақтау секторына бөлінген.
2011 жылы Қазақстанның элиталық әскерлері – Аэроұтқыр әскерлері-Әуе-десанттық әскерлердің құрылғанына 81 жыл толуын атап өтті.
Дәл осы күні 1930 жылы Воронеж маңындағы Мәскеу әскери округінің әскери – әуе күштерінің жаттығуларында 12 адамнан тұратын десантшылар бөлімі парашютпен қонды. Бұл эксперимент әскери теоретиктерге парашютпен секіру бөлімдерінің артықшылықтарын, олардың орасан зор мүмкіндіктерін көруге мүмкіндік берді.
2012 жылы Мәскеуде Қазақстанның Ресейдегі Елшілігінде Астананың 2017 жылы Халықаралық ЭКСПО көрмесін өткізу құқығына өтінімінің тұсаукесері өтті.
Қазақстан тарапының өкілдері республиканың халықаралық көрме іс-шараларын өткізудегі тәжірибесі туралы айтып, қатысушылардың ТМД-дағы жетістіктерін алғаш рет көрсету арқылы алатын артықшылықтарына тоқталды.
2012 жылы Алматыда қаланың жаңа әрі ең шалғай ауданы – Алатау ауданында жылжымалы кітапхана ашылды.
Жылжымалы кітапхана облыс әкімдігі ғимаратының алдындағы алаңға орналастырылды. Бұл жобаның өте маңызды екені атап өтілді, өйткені бүгінде адамдар, әсіресе жастар аз оқиды, ал көбінің кітапханаға баруға уақыты жоқ. Ең алдымен жас оқырмандарға арналған әдебиеттер үш тілде – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылды. Жылжымалы кітапхана «Алматыдағы Мәдениет жылы» акциясы аясында құрылды.
2016 жылы Астанада белгілі спортшы, ең көп титулға ие полиция полковнигі, ІІМ құрама командасының капитаны Серік Нұрғалиевке «Қазақстанда полицей бауырмалдығы идеясын ілгерілеткені үшін» медалі табысталды.
Запастағы полиция полковнигі Серік Нұрғалиев Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, әлемнің он мәрте чемпионы және рекордшысы, құқық қорғау органдары арасындағы Еуропа чемпионы, құқық қорғау органдары арасындағы әлемдік біріншіліктердің 31 алтын, 5 күміс және 3 қола медальдарының иегері.
2016 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы есебінің мәліметтеріне сәйкес Қазақстан электрондық үкіметті дамыту бойынша Азия елдері арасында 7-орынға ие болды. Бұл ретте БҰҰ жаһандық рейтингінде ТМД-дағы барлық елдерден озып, Қазақстан 33-ші сатыға орналасты.
БҰҰ электрондық үкіметті дамыту индексі – азаматтарға мемлекеттік қызмет көрсету үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану мүмкіндігін және әзірлігін бағалайтын кешенді көрсеткіш.
2016 жылы Нью-Йорктегі БҰҰ штаб-пәтерінде Қазақстан Республикасы Климат жөніндегі Париж келісіміне қол қойды. Париж келісімі – БҰҰ-ның Климат өзгеруі жөніндегі конвенциясы аясындағы 2020 жылға қарай атмосфераға шығарылатын көмірқышқыл газын азайтуға бағытталған құжат. Париж келісіміне 175 ел қол қойды.
2019 жылы Түркістан облысында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Тарихы терең Түркістан» атты ақпараттық туры өтті.
Жобаның мақсаты – өңірдегі киелі орындар тізіміне енген нысандарды таныстыру, насихаттау, танымалдығын арттыру, тарихи сананы жаңғырту және ішкі туризмді дамыту.
БАҚ өкілдері мен әлеуметтік желі белсенділері баспасөз туры аясында өңірдегі 40 киелі орынға саяхат жасап, жұртшылыққа насихаттады.
2021 жылы Батыс Қазақстан облысынан келген Райяна Ақдавлетова 70,3 кг дейінгі салмақ дәрежесінде ММА бойынша жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. София қаласында (Болгария) өткен чемпионатқа 23 елден 300-ден астам спортшы қатысты.
2021 жылы Қазақстан мен Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігі Еңбек көші-қоны және адам саудасына қарсы күрес мәселелері бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
2023 жылы Астанада мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша вандализммен күресу бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Елордада қала меншігіне, аула аумақтары мен қоғамдық аумақтарға зиян келтірмеу үшін «Вандалды тоқтату» акциясы басталды. «Тоқта, бұзақы» акциясы 2 тамыз күні «Хан Шатыр» сауда үйінің алдында өтті. Оған әскери ардагерлер, еріктілер, ҮЕҰ, этномәдени ұйымдардың өкілдері қатысты. Бастама елордадағы вандализмнің алдын алу және қала меншігін сақтауға бағытталған.
2023 жылы Қазақстан стандарттау және метрология институты қаңғыбас жануарларды аулау және тасымалдау процесін реттейтін жаңа стандарт әзірледі. Қазақстанда қаңғыбас жануарларды ұстаудың жаңа стандарты әзірленді. Ол адамдардың денсаулығы мен мүлкіне зиян келтірудің алдын алуға, сондай-ақ жануарларға жауапкершілікпен қарауға бағытталған. Жаңа стандарт мамандандырылған қызметтерді түсірудің әрбір кезеңінде бейне немесе фотосурет түсіруді жүргізуге міндеттейді. Осы жаңашылдықтың арқасында олар қаңғыбас жануарларға қатыгездік көрсету жағдайларының алдын алуды жоспарлап отыр.
2025 жылы Алматыда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қариннің төрағалығымен жеті томдық «Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан тарихы» атты академиялық басылымның редакциялық алқасының кезекті отырысы өтті. Отырыста «Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі Қазақстан тарихы» 1-томының қолжазбасы басылымға одан әрі дайындау үшін жалпы шешіммен бекітілді.