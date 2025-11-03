2 жылда елде криптовалютаның айналымына байланысты мыңнан астам қылмыстық іс тіркелген
АСТАНА. KAZINFORM – Оның 60% — алаяқтық фактілері, 25% — криптовалюта айырбастау пункттерінің заңсыз қызметі, ал 15% — цифрлық активтер арқылы қылмыстық табысты заңдастыру жағдайлары. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі хабарлады.
Тараз қаласында «Криптовалюта платформаларын пайдалана отырып жасалған қылмыстарды анықтау, ашу және тергеу әдістері» тақырыбында форум өтті.
Іс-шараға Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов, Жамбыл облысы полиция департаментінің бастығы Қайсар Сұлтанбаев, Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары Нұржан Календеров және құқық қорғау органдарының басшылары қатысты.
Санжар Әділов экономиканы цифрландыру жаңа мүмкіндіктермен қатар жаңа қауіптер де туындататынын атап өтті. Соңғы екі жылда Қазақстанда криптовалютаның айналымына байланысты мыңнан астам қылмыстық іс тіркелген. Оның 60% — алаяқтық фактілері, 25% — криптовалюта айырбастау пункттерінің заңсыз қызметі, ал 15% — цифрлық активтер арқылы қылмыстық табысты заңдастыру жағдайлары. Азаматтар мен ұйымдарға келтірілген жалпы залал 8 миллиард теңгеден асты.
Министрдің орынбасарының айтуынша, басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп киберқылмыспен күресуге бағытталған жүйелі шаралар кешені іске асырылып жатыр. Антифрод-орталығы құрылып, күдікті интернет-ресурстар мен телефон нөмірлері бұғатталып жатыр.
Биылғы жылдың басынан бері 26 мыңнан астам сайт және 64 миллион күдікті қоңырау бұғатталған. Форум барысында қатысушылар тергеудің практикалық әдістерін талқылап, цифрлық іздерді анықтау тәжірибесімен алмасты, сондай-ақ құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мәселелерін қарастырды. Кездесу қорытындысы бойынша азаматтарды жаңа киберқауіп түрлерінен қорғауға бағытталған ұсыныстар әзірленді.
Айта кетелік ҰҚК қазан айында қандай қылмыс тіркелгенін жариялаған еді.