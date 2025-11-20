20 қараша. Жылнама
Kazinform оқырман назарына 20 қарашаға арналған атаулы күндер мен есте қалар оқиғалар күнтізбесін ұсынады.
Дүниежүзілік балалар күні
1954 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы «Дүниежүзілік балалар күнін» барлық елдерде мерекелеуді ұсынды. 1959 жылы осы күні Балалар құқығы декларациясы, ал 1989 жылы Балалар құқығы конвенциясы қабылданды.
Педиатр күні
Педиатр күні 1954 жылдан бері Дүниежүзілік балалар күнімен бірге мерекеленіп келеді. 1954 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы барлық мүше елдерге бейбіт бауырластық күні ретінде, сондай-ақ бүкіл әлемдегі балалардың есен-саулығы мен олардың өзара түсіністігін қамтамасыз ету үшін Дүниежүзілік балалар күнін мерекелеуді енгізуді ұсынды. БҰҰ мүше елдердің үкіметтеріне бұл күнді өз қалаулары бойынша кез келген датада атап өтуді ұсынды. Ал, 1959 жылдың 20 қарашасы күні Ассамблея Бала құқықтары жөніндегі декларацияны және 1989 жылы дәл осы күні Балалар құқықтары туралы конвенцияны қабылдады.
ЕСТЕ ҚАЛАР ОҚИҒАЛАР
1923 жылы «Советская степь» газеті жарыққа шықты. Газет күн сайын шығып тұратын. Бас редакторы Л. Хейфец болды. Қазақ өлкелік комитетінің қаулысымен 1932 жылы атауы «Казахстанская правда» болып өзгертілді. Осы атаумен газеттің алғашқы саны 21 қаңтарда жарық көрді.
1998 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан халықаралық ғарыш стансасының алғашқы модулі «Заря» функционалды жүк блогі ұшырылды.
2009 жылы «Астана-Бурабай» автомагистраль құрылысы аяқталды. Ұзындығы 224 шақырым болатын еліміздегі алғашқы үлкен жылдамдықты Астана-Бурабай автомагистралінің құрылысы 2006 жылы басталған болатын. Алты жолақты жаңа жол техникалық санаты 1-А параметрлеріне сәйкес келеді. Жолдың есепті жылдамдығы сағатына 150 шақырымды құрайды. Нысандағы жұмыстарға 1,4 мың дана техника және 3,5 мың адам жұмылдырылды.
2012 жылы Қарағандыда Украина құрметті консулдығы ашылды. Осыған орай ұйымдастырылған шарада консулдық функцияларды орындау туралы шартқа қол қойылып, консулдық патент және экзекватура – қабылдаушы мемлекеттің Үкіметі консулды мойындайтынын куәландыратын ресми құжат табыс етілді.
2012 жылы Астанадағы К. Байсейітова атындағы Ұлттық опера және балет театрының концерт залында ТМД және түркітілдес елдері композиторларының халықаралық «Camerata tempo» камералық музыка фестивалі ашылды. Фестивальге Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, АҚШ, Бельгия, Грузия, Түркия, Ұлыбритания, Франция елдерінің оркестрлері қатысты.
2012 жылы Қазақстанда «Спорттық жекпе-жек және күш қолданылатын спорт түрлері конфедерациясы» құрылды.
2012 жылы режиссер Дарежан Өмірбаевтың «Студент» фильмі Португалияда өткен Lisbon & Estoril Film Festival фестивалінің қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. Фильм негізгі конкурстық бағдарламаға қатысты.
2013 жылы Лондонда Қазақстан елшілігінің жаңа ғимараты ашылды.
2014 жылы ҚР Ұлттық музейінде қазақ археология мектебінің негізін қалаушылардың бірі, белгілі ғалым Кемел Ақышевке арналған «Ұлы даланың кемеңгер ғалымы» көрмесі ашылды. Ғалымның атағы Есік қорғанын ашу арқылы кеңге жайылды. Қорғаннан табылған «Алтын адам» тәуелсіз Қазақстанның символдарының біріне айналды.
2014 жылы Қазақстан Республикасы Сан-Томе және Принсипи Демократиялық Республикасымен дипломатиялық қатынастар орнатты. Бірлескен коммюникеге Қазақстан мен Сан-Томе және Принсипидің БҰҰ жанындағы тұрақты өкілдері – Қайрат Әбдірахманов және Карлос Филомено Агостиньо дас Ниевес қол қойды. Сан-Томе және Принсипи – Батыс Африкада орналасқан арал мемлекет. Халқы – 200 мыңнан астам. Жоғарғы заң шығарушы органы – бір палаталы Ұлттық жиналыс. Басқару формасы – президенттік республика.
2017 жылы Қазақстан Республикасы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Білім саясаты комитетінің қатысушысы болуға шақырту алды. Бұл – білім мен экономикадағы алдыңғы қатарлы көрсеткіштерге қол жеткізіп отырған ел ретінде Қазақстанға деген жоғары сенімнің, мейлінше тығыз ынтымақтастыққа ұмтылудың белгісі.
2018 жылы қазақстандық әнші Данэлия Төлешова «Junior Eurovision» ән байқауына қатысушылармен бірге Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенконың қабылдауында болып, оған кәдесый – үйді тіл-көзден сақтайтын тұмар сыйлады.
2019 жылы Алматыда Денис Тен атындағы шәкіртақы тағайындалып, Қазақстан-Британ техникалық университетінің үздік үш студенті марапатталды. Атаулы стипендия оқудан басқа спортпен шұғылданатын үздік оқушыларға беріледі. Оны ҚБТУ ректораты құрды, мұнда атақты қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы магистратурада оқыған.
2020 жылы Махамбет Өтемісұлы атындағы Атырау облыстық академиялық драма театры ғимаратының алдында халық әртістері Сәбира Майқанова, Нұрмұхан Жантөрин, Асанәлі Әшімов пен Хадиша Бөкееваға арналған ескерткіш орнатылды. «Шығармашылық әңгіме» мүсіндік композициясының авторы – сәулетші, мүсінші Гүлфия Мелдеш.
2022 жылы елімізде кезектен тыс президент сайлауы өтті. Барлық өңірде 10 033 учаске жұмыс істеді. Ал шет мемлекеттердегі Қазақстан өкілдіктері жанында 68 учаске құрылған. Еліміздегі бүкіл сайлаушылардың 69 пайызы немесе 8 млн 282 мыңнан астам адам өз таңдауын жасады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа 6 млн 456 мың 392 сайлаушы немесе олардың 81,31%-ы дауыс берген. «Бәріне қарсымын» бағанын 460 484 немесе 5,8% сайлаушы таңдаған. Сонымен бірге, Жигули Дайрабаевқа 271 641 немесе 3,42 пайыз, Қарақат Әбденге 206 мың немесе 2,6 пайыз, Мейрам Қажыкенге 200 907 немесе 2,53 пайыз, Нұрлан Әуесбаевқа 176 116 немесе 2,22 пайыз және Салтанат Тұрсынбековаға 168 731 немесе 2,12 пайыз дауыс берілген.
2022 жылы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Астана қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және апаттық-құтқару қызметі жедел кезекшісінің көмекшісі Асқар Серікұлы Забикулиннің отбасы мен жақындарына көңіл айту жеделхатын жолдады. Ол қызметтік міндетін атқару кезінде ауыр жарақат алып, ауруханада қайтыс болды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ержүрек өрт сөндірушіні еске алу үшін елордадағы көшелердің біріне Асқар Забикулиннің есімі берілді.
2022 жылы тарихта алғаш рет қазақстандық бишілер Максим Жиленков пен Арина Молочникова Латвияның Саласпилс қаласында өткен би спортынан әлем чемпионатында жеңіске жетті. Бұл жұп Қарағандыда орналасқан «София» спорттық би мектебінің намысын қорғады. Жарысқа 32 елден келген спортшылар қатысты.
2023 жылы Мексиканың Гвадалахара қаласында ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы 2023 жылғы әлем чемпионатында қазақстандық Едіге Емберді алтын медаль жеңіп алды. 18 жастағы қазақстандық ауыр атлет 81 келіге дейінгі салмақта әлем чемпионы атанды. Қорытынды хаттамада Едіге Емберді екі жаттығудың қосындысы бойынша 336 (145+191) келі көтерді.
2024 жылы Қазақстанның екі қаласында Ұлттық бейнебақылау жүйесі іске қосылды. Бұл инновациялық жобаны Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті және Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі әзірледі. Ұлттық бейнебақылау жүйесі жасанды интеллект технологиясын қолдана отырып іздеудегі адамдарды тани алады, қоғамдық орындарда тасталған нысандар туралы хабардар ете алады және құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркей алады.