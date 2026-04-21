20 мыңнан аса доза: Жамбыл облысында ірі есірткі тасымалы арнасы тоқтатылды
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысында «Мерке — Шу — Бурылбайтал» тасжолының 122-шақырымында полиция қызметкерлері такси жолаушысын ұстады, оның заттарынан шамамен 10 келі есірткі табылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Полиция қызметкерлері Шу қаласының 55 жастағы тұрғыны басқарған Volkswagen Golf маркалы автокөлікті тоқтатты. Ол жеке тасымал қызметімен айналысқан.
Тінту барысында жолаушылардың бірінің сөмкесінен жалпы салмағы 9 келі 707 грамм гашиш салынған пакет табылды.
— Полиция қызметкерлерінің уақтылы және үйлесімді әрекеттерінің арқасында аса ірі көлемдегі есірткі партиясын тарату әрекетінің жолы кесілді және шамамен 20 мың бір реттік доза есірткінің таралуының алдын алынды, — деп атап өтті Жамбыл облысы Полиция департаменті бастығының орынбасары Мақсат Қанапяев.
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігі (Есірткі құралдарын аса ірі мөлшерде заңсыз дайындау, өңдеу, сатып алу, сақтау, тасымалдау, өткізу мақсатында) бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Егер оның кінәсі дәлелденсе, оған мүлкін тәркілей отырып, 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.
