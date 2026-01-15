20 жылға жуық уақыт бойы кейінге ысырылып келген Ертіске көпір салу жобасы іске аса ма
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында Ертіс өзені арқылы өтетін жаңа көпірдің жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Меновное кенті маңындағы бұл көпір құрылысы алғаш рет 2007 жылы талқыланғанымен, тек қазір ғана жоба нақты іске асыру кезеңіне өтті.
Қалаға тағы бір көпір не үшін қажет
Қазіргі таңда Өскеменде Ертіс арқылы өтетін небәрі екі көпір бар. Екеуі де ұзақ жылдан бері шамадан тыс жүктемемен жұмыс істеп келеді. Әсіресе орталықтағы көпірдің жағдайы күрделі.
Тәулігіне одан 70 мыңға жуық көлік өтеді. Соның салдарынан жол жамылғысының жағдайы сын көтермейді. Халық та шағымын қарша боратып жатыр.
Осы себепті жаңа көпір салу мәселесі көптен бері жай ғана инфрақұрылымдық жоба емес, қала тұрғындарының күнделікті қозғалысын қамтамасыз ететін маңызды қажеттілікке айналды.
- 2025 жылдың наурыз айында жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу басталып, жобалаушы анықталды. Қазір бастапқы деректер жиналып, тұжырымдамалық нұсқалар пысықталуда, - деді Шығыс Қазақстан облысы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Нұрбек Тұраров.
Жаңа көпір қандай болмақ
Жоба өңірдегі ең ауқымды көпір өткелдерінің бірі ретінде қарастырылып отыр. Көпірдің ұзындығы 834 метр болса, оған апаратын жолдардың ұзындығы 1181 метрді құрайды.
Әрқайсысының ені 3,5 метрден тұратын алты жолақты жол жалпы ұзындығы шамамен 2,35 шақырым болатын көлік магистралін қалыптастырады. Көпірге кіреберіс Ярославская көшесі мен Алматы тасжолының қиылысынан, ал шығаберіс Серікбаев және Карбышев көшелері маңынан жоспарланған.
- Бұл жоба тек жүргізушілер үшін ғана емес. Ол тұрғын аудандардан жұмыс орындарына жету уақытын қысқартуға, қаланың әр бөлігінің өзара байланысын жақсартуға және көлік ағынын тиімді қайта бөлуге мүмкіндік береді, - дейді Нұрбек Тұраров.
Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу 2026 жылы аяқталады деп жоспарланған. Осыдан кейін облыс билігі құрылысқа қаржы бөлу үшін республикалық бюджетке өтінім бермек. Алдын ала есептеу бойынша жобаның құны 115 млрд теңге шамасында бағаланып отыр.
Жиырма жылға жуық уақытқа созылған жоба
Алғаш рет көпір туралы жоба 2007 жылы таныстырылған. Ол кезде көпірдің ұзындығы 420 метр, ал құны сол уақыттағы бағамен 12,2 млрд теңге деп бағаланған. Құрылысты 2016 жылға дейін аяқтау жоспарланғанымен, жоба бюрократиялық кедергілерден аса алмады.
2010 жылдардың ортасында бұл тақырып қайта көтерілді. Көпір құрылысы облыстың он басым инвестициялық жобасының тізіміне енгізіліп, техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) әзірленді. Алайда жобалық-сметалық құжаттамаға қаржы бөлінбегендіктен, 67 млн теңге жұмсалған ТЭН өзектілігін жоғалтты. Осылайша жоба тағы да тоқтап қалды. 2017 жылға қарай құрылыс бағасы 62 млрд теңге деп бағаланған.
- 2025 жылы «Altay Invest-2025» халықаралық инвестициялық форумында бұл жобаға жаңа серпін берілді. Форум аясында құзырлы басқарма мен Қытайдың International Engineering Branch of Loungian Road and Bridge Co., Ltd компаниясы арасында Серікбаев көшесін жалғау және Ертіс арқылы көпір өткелін салу бойынша меморандумға қол қойылды, - деп хабарлады облыс әкімдігі.
Құрылыс қашан басталады
Егер дайындық кезеңдері белгіленген мерзімде аяқталса, мердігер компания құрылыс жұмыстарына 2026 жылы кірісуі мүмкін. Дегенмен мамандар мерзім және қаржыландырумен қатар Ертіс өзенінің экологиялық жағдайына және көпірдің сапасына айрықша көңіл бөлу қажеттігін алға тартты. Себебі былтыр күзде қаладағы Үлбі өзені арқылы өтетін Шнайдер көпірі опырылып құлаған болатын. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Сондықтан жаңа көпірге қойылатын талап та жоғары. Өскемен үшін бұл – жай ғана жаңа құрылыс емес, қалада ұзақ уақыт бойы шешімін таппай келген инфрақұрылымдық мәселелердің біріне нүкте қоютын мүмкіндік.
Еске салсақ, осыған дейін Өскемендегі Ертіс көпірі күрделі жөндеу алдында кешенді тексеруден өтетіндігі жайлы жазғанбыз.