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    2025 жыл Қазақстан тарихындағы ең жылы жыл болды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 2025 жылғы Қазақстан аумағындағы климат ерекшеліктері туралы шолу ұсынды.

    жаз, көктем
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Шолуда климаттың жай-күйі мен өзгеруі, температуралық режим, жауын-шашын, қар жамылғысының жай-күйі, агроклиматтық жағдайлар, Каспий теңізі мен Балқаш көлінің жай-күйі, сондай-ақ экстремалды ауа райы және климаттық құбылыстар туралы деректер бар, — делінген хабарламада.

    Шолу деректері бойынша былтыр 1941 жылдан бергі бақылаулар кезеңіндегі Қазақстандағы ең жылы жыл ретінде тіркелді. Ел аумағы бойынша орташа ауа температурасының аномалиясы 1991–2020 жж. климаттық нормасына қатысты +2,11 °С құрады.

    Синоптиктердің мәліметінше, шолу «Қазгидромет» РМК мемлекеттік бақылау желісінің деректері негізінде дайындалған.

    Шолудың толық нұсқасымен кәсіпорынның ресми сайтында танысуға болады.

    Қазгидромет Ауа райы Климат
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар