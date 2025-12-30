2025 жылы «Болашақ» бағдарламасымен оқуын аяқтағандар елге оралды ма
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл «Болашақ» бағдарламасы аясында білім алғандардың нешеуі шетелде қалды? Бұл сұраққа Ғылым және жоғары білім министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті жауап берді.
- Қазіргі уақытта «Болашақ» халықаралық стипендиясы аясында 1,2 мыңнан астам стипендиат білім алып жатыр. Оның ішінде 75,5 пайызы – магистратурада, 12,4 пайызы – тағылымдамада, 12,1 пайызы – докторантурада, - делінген ведомствоның Kazinform агенттігіне берген жауабында.
«Болашақ» бағдарламасы аясында 2025 жылы 202 адам оқуын аяқтады. Оның ішінде 48,5 пайызы тағылымдама бағдарламасы, 46,5 пайызы – магистратура, 5 пайызы докторантураны аяқтады.
- Бүгінде 202 түлектің 178-і еңбекпен өтеу мониторингінде, 8 түлек – еңбекпен өтеу бойынша (оқуға, бала күтіміне және т.б. байланысты) шарттық міндеттемелерді орындауды кейінге қалдырды, сондай-ақ 16 түлек жұмысқа орналасу кезеңінде. Осылайша, «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларына сәйкес, 2025 жылы оқуын және тағылымдамасын аяқтаған барлық түлектер Қазақстанға оралды, - деп аталып өткен.
Айта кетейік, жақында 225 қазақстандық «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері атанды.
Еске салсақ, 2024 жылы «Болашақ» бағдарламасы аясында 230 адам оқуын аяқтады.