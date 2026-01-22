2025 жылы елде қанша заңсыз дәрі-дәрмек анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде дәрі-дәрмек нарығында 2025 жылы заңсыз өнімдер анықталды ма? Бұл сұраққа ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті жауап берді.
- Комитеттің аумақтық департаменттері тарпынан 2025 жылы «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» Қазақстан Республикасының кодексінің 426-бабының 3-тармағына сәйкес, тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және сату фактілері бойынша 161 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұл тұрғыда жалпы сомасы 77 млн теңге сомасында материалдар сотқа жіберілді, - делінген ведомствоның Kazinform агенттігіне берген жауабында.
Бұған дейін дәрі-дәрмектер мен медициналық қызметтердің кейбірі қосымша құн салығынан босатылғанын жазған едік.
Атап айтқанда, Қазақстанда өмірлік маңызы бар дәрі-дәрмектердің 37%-ы өндіріледі.