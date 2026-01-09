2025 жылы Қазақстан автомобиль өнеркәсібі рекордтық өсімді көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазақстан автомобиль одағы» мәліметтері бойынша, 2025 жылы елде барлық типтегі 171 144 бірлік автокөлік құралдары шығарылды, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 17,8%-ға өскен. Жалпы өндіріс 2,3 трлн теңгеден асты. Бұл туралы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі хабаралады.
Автокөлік өнеркәсібі машина жасау саласының 41,7%-ын және өңдеу өнеркәсібінің шамамен 8%-ын құрайды, бұл өнеркәсіптік өсімнің негізгі қозғаушы күші мәртебесін сақтап қалады.
2025 жылы 113,6 млрд теңгені құраған негізгі капиталға салынған инвестициялар саланың өсуіне айтарлықтай үлес қосты. Бұл инвестициялар қолданыстағы өндірістерді жаңғыртуға, жаңа өндіріс орындарын іске қосуға және автомобиль компоненттерінің түрлерін кеңейтуге пайдаланылуда. Алматы мен Қостанайда жаңа зауыттар – Astana Motors Manufacturing Kazakhstan және Kia Qazaqstan ашылды.
Өндірістің өсуі жұмыспен қамтуға оң әсер етті: автомобиль өнеркәсібіндегі жұмысшылар саны 11 153-ке дейін өсті, бұл 2024 жылғы деңгейден 62,2%-ға өсті.
Әдеттегідей, жеңіл автомобильдер өндірістің ең үлкен үлесін құрады – 158 944 бірлік (+19%). Коммерциялық техника өндірісі 12 200 бірлікті (+8%) құрады.
Өндірушілер арасында Қостанай және Алматы облыстарындағы кәсіпорындар ең көп көлемде өнім шығарды. Қостанай Allur автомобиль зауыты 92 100 көлік, ал Hyundai Trans Kazakhstan 52 040 жеңіл көлік шығарды. Жаңа Astana Motors Manufacturing Kazakhstan зауыты жұмыс істей бастаған алғашқы айларында 15 180 көлік шығарды, ал Kia Qazaqstan 2 885 көлік шығарды.
Автокөлік өнеркәсібінің дамуы өндірісті жергіліктендіруге, жеткізу тізбегін дамытуға, инвестицияларды тартуға және экспорттық әлеуетті кеңейтуге бағытталған дәйекті мемлекеттік өнеркәсіптік саясаттың нәтижесі. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі саланың тұрақты өсуіне және жоғары қосылған құн өнімдерінің үлесін арттыруға жағдай жасауды жалғастырады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Автомобиль жолдары комитеті жылдық жоспарын бекіткенін жазған едік.