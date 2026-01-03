2025 жылы Қазақстанда қанша көлік шықты
АСТАНА. KAZINFORM - 2025 жыл отандық автомобиль жасау саласы үшін шынымен де тарихи жыл болды. ҚР Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, елде 311,1 млрд теңгеге 22 580 дана техника шығарылды, бұл өткен жылдағы ең жақсы айлық көрсеткіш,-деп хабарлайды ҚР Өнеркәсіп құрылыс минисстрлігінің баспасөз қызметі.
- 2024 жылдың қараша айымен салыстырғанда шығарылым көлемі 25,5%-ға өсті, бұл саланың сенімді ілгерілеуін айқын көрсетеді, - делінген хабаламада.
Жеңіл автомобильдер сегменті өсімнің негізгі қозғаушы күші болды. Бір айда қазақстандық кәсіпорындар 20 730 жеңіл автокөлік, сондай-ақ 807 жүк көлігі, 646 автобус, 310 тіркеме және жартылай тіркеме, сондай-ақ 87 арнайы мақсаттағы көлік шығарды. Осы көрсеткіштер өндірістік қуатты белсенді түрде кеңейтудің және Chery, Changan және Haval халықаралық брендтерінің жаппай өндірісін іске қосудың нәтижесі болды, олар Қазақстанда жергілікті деңгейде өндіріледі.
2025 жылдың алғашқы 11 айында елімізде 2,03 триллион теңгеге 146 163 дана жабдық өндірілді, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15,7%-ға артық.
- Бүгінде автомобиль жасау саласы бүкіл машина жасау секторының 41,7%-ын құрайды, бұл экономиканың ең қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі ретіндегі мәртебесін сенімді түрде нығайтады,-делінген хабарламада.
Осыған дейін Қытайдың автокөліктерінің жанармай шығынын шектегені туралы жаздық.