KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:47, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    2025 жылы Қазақстанға 23,7 мың адам қоныс аударды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық статистика бюросы Қазақстан Республикасы халқының көші-қонына қатысты жаңартылған мәліметті таратты.

    көші-қон саясаты
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    Алдын ала деректер бойынша 2025 жылғы қаңтар-желтоқсан аралығында елге (ықтиярхат алғандар) 23 761 адам келіп, ал 7 608 адам елден кеткен. Бұл ретте көші-қон сальдосы — 16 153 адам.

    2024 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда Қазақстаннан көшіп кеткендер саны 40,5%, көшіп келушілер саны 20,7% азайған.

    — Елдің негізгі көші-қон алмасуы ТМД мемлекеттерімен жүрді. Достастық елдерінен келгендердің үлесі 81,8%, ал осы елдерге кеткендердің үлесі 71,8% құрады. Мемлекет ішінде көшіп-қонушылар саны 2024 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 13,6% өскен, — делінген хабарламада.

    Өңіраралық көші-қонның оң сальдосы еліміздің 4 өңірінде қалыптасты:

    • Астана (87 459 адам),
    • Алматы (12 110 адам),
    • Шымкент (15 130 адам) қалаларында,
    • Алматы облысында (33 126 адам). 

    Бұдан бұрын Қостанайда ауыл-аудан тұрғындары азайып бара жатқанын жазған едік.

    Тегтер:
    Статистика Миграция Ұлттық статистика бюросы Көші-қон
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар