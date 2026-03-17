    22:01, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    2025 жылы Тәжікстанда орташа жалақы 366 доллар шамасында болды

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың қорытындысы бойынша Тәжікстанда орташа айлық жалақы 3483,04 сомониді (шамамен 366 АҚШ доллары) құрады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Душанбедегі меншікті тілшісі.

    Таджикистан пособие
    Фото: novosti.tj

    Тәжікстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметінше, 2025 жылғы желтоқсанда есептелген орташа номиналды жалақы 3483,04 сомониды құрап, 2024 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 17,7%-ға артқан. Ал ең төменгі жалақы деңгейі 1000 сомони болып сақталған.

    Салалар бойынша ең жоғары жалақы қаржы және сақтандыру қызметкерлерінде – 9425,83 сомони. Одан кейін ақпарат және байланыс саласы – 7306,33 сомони, энергетика – 6021,88 сомони, тау-кен өндірісі – 5913,14 сомони және құрылыс саласы – 4597,83 сомони көрсеткішке ие.

    Ең төменгі жалақы ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы салаларында тіркелген – 1708,81 сомони.

    Өңірлер бойынша ең жоғары жалақы Душанбеде болса, ең төменгі көрсеткіш Хатлон облысы мен Таулы-Бадахшан автономиялық облысында байқалады.

    Бұған дейін Тәжікстан халқы соңғы 10 жылда 26%-ға өсіп, 10,7 миллион адамға жеткені хабарланған.

    Айнұр Тумакбаева
