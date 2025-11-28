2026 бастап барлық әкімшілік айыппұл өңірлерге беріледі
АСТАНА. KAZINFORM – Келесі жылы орталықтан өңірлерге салықтардың, төлемдердің жекелеген түрлері және барлық әкімшілік айыппұл беріледі. Бұл туралы Ауыл әкімдерінің диалог-платформасында Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев айтты.
- Өңірлердің қаржылық дербестігін нығайту мақсатында республикалық бюджеттен жергілікті бюджеттерге қосымша кіріс көздерін беру жалғасып жатыр. Бұл соңғы бес жылда жергілікті бюджет кірістерін 3,1 трлн теңгеден 7,9 трлн теңгеге дейін айтарлықтай өсуіне алып келді. Келесі жылдан бастап орталықтан өңірлерге салықтардың, төлемдердің жекелеген түрлері және барлық әкімшілік айыппұл берілетін болады, - деді ол.
Сондай-ақ вице-премьер үшінші деңгейдегі бюджетке жеке табыс салығы, шағын және орта бизнестен корпоративтік табыс салығы берілетінін айтты.
- Нәтижесінде, жергілікті бюджет кірістерінің 70 пайыз аудандық және облыстық маңызы бар қалалар бюджеттерінде қалыптасады. Аталған барлық өзгеріс аясында өңірлерге 500 млрд теңгеден астам қаржы қосымша түседі, - деді Қанат Бозымбаев.
Бозымбаев өңірлер арасындағы инфрақұрылымдық алшақтықты қысқартатын шараларды атады.