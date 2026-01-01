KZ
    00:11, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    2026 жыл Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп аталады — Мемлекет басшысы

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жыл Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп аталады. Бұл туралы Қазақстан халқын Жаңа жылмен құттықтаған Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — 2026 жылы Қазақстан жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам басады. Еліміздің жарқын келешегі үшін алдағы конституциялық реформаның мән-маңызы зор. Азаматтарымыз Қазақстанның өсіп-өркендеуіне тың серпін беретін бұл реформаны қолдайды деп сенемін.

    Біз энергетикалық әлеуетімізді нығайтып, агроөнеркәсіп кешені, су шаруашылығы мәселелерін шешіп, көлік-логистика саласын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының инфрақұрылымын дамыта береміз, — деді Мемлекет басшысы.

    Президенттің атап өтуінше, шағын және орта бизнес әрдайым мемлекеттің назарында болады. Барлық өңірде жаңа кәсіпорындар ашылып, жолдар жөнделеді, сондай-ақ тұрғын үйлер, мектептер, денсаулық сақтау, спорт және мәдениет нысандары бой көтереді.

    — Мен биылғы Жолдауымда Цифрлық мемлекет болуымыз керектігін жарияладым. Сондықтан келесі жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп атау туралы шешім қабылдадым. Озық технологиялар еліміздің барлық саладағы әлеуетін арттыруға жол ашпақ, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Мемлекет басшысы «Ұлттық қор — балаларға» бастамасы аясында әр баланың есепшотына үшінші жыл қатарынан қаражат түсетінін атап өтті.

    — Өскелең ұрпаққа қамқорлық көрсету – басты міндетіміз. Менің бастамаммен жүзеге асырылып жатқан «Ұлттық қор – балаларға» жобасы аясында осымен үшінші жыл қатарынан әр баланың есепшотына қаражат түседі. Мемлекет өзінің әлеуметтік міндеттемелерін орындай береді. Біз білім беру және денсаулық сақтау салаларын дамытуға әрдайым айрықша назар аударамыз, — деді Президент.

    Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Қазақстан халқын Жаңа жылмен құттықтағанын хабарлаған едік.

