2026 жылдан бастап балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің жаттықтырушыларына 30 пайыз қосымша ақы төленеді
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 1 қаңтардан балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің жаттықтырушы-оқытушыларына 30 пайыз қосымша ақы төленеді. Бұл туралы Мәжіліс депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.
- 2022 жылдан бері Үкіметтің қаулысына сәйкес азаматтық қызметшілердің жалақысы жыл сайын 20 пайызға өсірілуде. Сонымен қатар 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап, балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің жаттықтырушы-оқытушыларына біліктілік шеберлігі үшін лауазымдық жалақысына 30 пайыз көлемінде қосымша ақы төлеуге 2025-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында 1,8 млрд теңге қарастырылған. Қазіргі таңда Үкіметтің қаулысына тиісті толықтырулар әзірленіп, келісу сатысында, - деді Үкімет басшысы.
Премьер-министр мұнан бөлек, қолданыстағы заңнамаға сәйкес республикалық маңызы бар қалалар, облыстық әкімдіктер жергілікті бюджет қаражатынан спорт саласындағы қызметкерлерге үстемеақы тағайындауға және ауылдық жерде жұмыс істейтін спорт саласы мамандарына лауазымдық жалақының кемінде 25 пайызын құрайтын көтеріңкі лауазымдық жалақы төлеуге мүмкіндіктері бар екенін атап өтеді.
Бұған дейін отандық футбол клубтарын сатып алуға ниетті кәсіпкерлер белгілі болғанын жазған едік.
Айта кетейік, осы жылдың наурызында Бурабайда өткен Ұлттық құрылтайдың 4-отырысында Мемлекет басшысы футбол клубтары облыстық бюджеттерге ғана арқа сүйемей, шетелдердегі секілді өздері де табыс табуды үйренуі керектігін айтқан еді.
Осыдан кейін Туризм және спорт министрлігі отандық футбол клубтарын жекешелендіру бойынша кешенді жол картасы әзірледі.