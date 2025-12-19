2026 жылдан бастап Германияда жұмыссыздарға арналған жаңа төлем жүйесі күшіне енеді
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 1 шілдеден бастап Германияда жұмысқа қабілетті жұмыссыздарға Bürgergeld төлемдерінің орнына жаңа жүйе Grundsicherung («негізгі қолдау») енгізіледі, деп хабарлайды BILD.
Үкімет бұл жүйенің Bürgergeld-тен едәуір қатаң болатынын мәлімдеді.
Бұл шамамен 3,87 миллион адамға қатысты. Қазіргі төлем алушылардың осы санаты жұмысқа қабілетті және автоматты түрде жаңа жүйеге өтеді.
Төлем мөлшері өзгеріссіз қалады: бір адамға айына 563 еуро, әріптесіне 506 еуро және балаларға 357–471 еуро аралығында. Мемлекет бұрынғыдай пәтерді жалға алу және жылыту шығынын толықтай өтейді деп түсіндіреді Федералдық еңбек министрлігі.
Негізгі айырмашылық санкциялар. Енді міндеттемелерді бірінші рет бұзған жағдайда төлем 30%-ға қысқартылады. Еңбек биржасына үш рет бармаған жағдайда төлем толық тоқтатылады. Егер адам төрт аптадан астам байланысқа шықпаса, мемлекет пәтерді де төлеуді тоқтатады. Салыстырмалы түрде, Bürgergeld кезінде айыппұл 10%-дан басталатын.
