2026 жылға қарай әр қазақстандықтың электрондық денсаулық паспорты болады
АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрлігі қолданыстағы 17 ақпараттық жүйені 6 негізгі құрамдас бөлікке біріктіретін Е-Densaulyq экожүйесінің архитектурасын іске асырып жатыр.
— Экожүйенің өзегі меншік нысанына қарамастан медициналық ақпараттық жүйелермен интеграциялаудың есебінен азаматтардың барлық медициналық деректері жинақталатын медициналық деректердің бірыңғай қоймасы болады.
2026 жылға қарай азаматтар өздерінің электрондық денсаулық паспорттарына толыққанды қол жеткізе алады, ал «пациентке деректер» қағидаты медицинаны ашық және басқарылатын етуге мүмкіндік береді, — делінген ДСМ хабарламасында.
Экожүйенің негізгі компоненттері:
● халықты бекіту тіркелімі
● денсаулық сақтау ресурстарын басқару жүйесі (кадрларды, жабдықтарды, лицензияларды есепке алу)
● Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету АЖ
● Медициналық көмекке ақы төлеудің бірыңғай жүйесі
— Бірыңғай төлем жүйесі осы жылдың шілде айынан бастап бүкіл ел бойынша жұмыс істейтінін айта кеткен жөн. Ол көрсетілген қызметтердің 100% мониторингін қамтамасыз етеді. Жаңа жүйеде бұзушылықтарды анықтау алгоритмдері автоматтандырылған, ал медициналық ұйымдардың қарсылықтарын сарапшылар аумақтан тыс форматта қарайды, — делінген хабарламада.
Келесі кезеңде денсаулық сақтау ресурстарын басқару жүйесі іске қосылады, ол кадрларды, техника мен медициналық жабдықтарды ескере отырып, инфрақұрылымды дамытуды жоспарлауға мүмкіндік береді.
Барлық ІТ-шешімдер пайдаланушылардың үш санатына бағытталған:
Азаматтар үшін:
● 8 медициналық анықтама цифрлық форматқа ауыстырылды, оның 5-і толығымен қағаз баламасыз;
● Пациенттердің 80%-ы «Әлеуметтік әмиян» цифрлық сервисі арқылы АДҚ шеңберінде дәрі-дәрмек алады;
● 3,5 миллион пациент дәрі-дәрмектерге деген қажеттілікті жеке есептеумен қамтамасыз етілген.
Медицина қызметкерлері үшін:
● жүйелерді біріктіру және қайталанатын әрекеттерді азайту арқылы персоналға жүктемені 40%-ға дейін төмендету;
● 147 медициналық ұйым ауыл тұрғындарына көмек көрсетуді қоса алғанда, телемедицина пилотына қатысады;
● 2 AI-шешімдер (CEREBRA.AI және WDSOFT) инсульт пен сүт безі обырын ерте анықтау үшін практикаға енгізілген.
Жақын арада балалардың, әйелдердің және динамикалық бақылаудағы адамдардың денсаулығын цифрлық мониторингпен қамту жоспарланып отыр.
Жеке дәріханалар арқылы дәрілік заттармен қамтамасыз етуді трансформациялауды жүргізу.
2024 жылдан бастап МАЖ пациенттерді сәйкестендіру үшін Face ID технологиясын енгізді. Қазірдің өзінде азаматтардың 57%-ы цифрлық қызметтер арқылы тіркеледі: Face ID, «Цифрлық құжат» немесе пациенттің коды.
Айта кетелік азаматтар 2 ай ішінде қалаған емханаға тіркеле алады.