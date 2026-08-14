2026 жылғы Азия ойындары: ат спортынан Қазақстан құрамасының құрамында кімдер бар
АСТАНА. KAZINFORM - Ат спортынан Қазақстан құрамасының жаттықтырушылар штабы Аичи және Нагоя қалаларында өтетін 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшыларды атады.
ҚР Ұлттық олимпиада комитетінің хабарлауынша, алдағы Азия ойындарында Қазақстан намысын төрт спортшы қорғайды.
Құрама сапына Олег Соколенко, Раиса Соколенко, Нұрила Тұрысбекова және Ксения Баталова енді. Аталған спортшылар конкурдан сынға түседі.
Айта кетейік, 2026 жылғы жазғы Азия ойындары Жапонияда 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтеді.
Осыған дейін бокстан Азия ойындарына қатысатын Қазақстан әйелдер құрамасының тізімін жарияладық.