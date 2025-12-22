KZ
    16:25, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    2026 жылы Астанада тағы 12 мектеп салынады

    АСТАНА. KAZINFORM – Елордада шамадан тыс толы мектептер мәселесі кезең-кезеңімен шешіліп келеді, биыл 9 мектеп пайдалануға берілді. Бұл туралы Астана әкімі Жеңіс Қасымбек айтып берді. 

    2026 жылы Астанада тағы 12 мектеп салынады
    Фото: Мақсат Шағырбай / Kazinform

    – Өткен оқу жылында рекордтық мөлшерде мектеп салынды және пайдалануға берілді. Бұл – 66 мың оқушы орнына арналған 24 білім беру ұйымы. Осы 24 мектептің 16-сы Мемлекет басшысының «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында салынды. Жаңа оқу жылының басынан бастап тағы 9 мектеп есігін ашты, - деді Ж. Қасымбек Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде. 

    Сонымен бірге, 2026 жылға 16 мың оқушы орнына есептелген тағы 12 мектептің құрылысы жоспарланған.

    Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігі арқылы жаңа балабақшалар ашылуда, оның ішінде қарқынды дамып келе жатқан аудандар қамтылған.

    – Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, қосымша білім беру нысандары да салынып жатыр. Мысалы, Қ. Мұхамедханов көшесінде орналасқан, 750 орынға арналған TANYM жаңа оқушылар сарайы ашылуға дайын. Сондай-ақ келесі жылы TANYM Art және TANYM Sport атты тағы екі оқушылар сарайы ашылады, - деді Жеңіс Қасымбек.

    Айта кетейік, қараша айында елордадағы халық саны 1,6 миллион адамнан асқан. 

    Бұған дейін Жеңіс Қасымбек елорда жолдарындағы кептелісті азайту үшін қандай шаралар қабылданып жатқанын айтты.

