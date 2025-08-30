KZ
    Келесі жылы ең төменгі еңбекақы 85 мың теңге болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қаржы министрлігі 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттің жобасын талқылауға шығарды.

    орташа жалақы
    Фото: freepik.com

    Құжатта 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап негізгі қаржылық есептік көрсеткіштердің қанша болатыны айтылған.

    Атап айтқанда:

    1) жалақының ең төмен мөлшерi — 85 мың теңге;
    2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері — 35 596 теңге;
    3) зейнетақының ең төмен мөлшерi — 69 049 теңге;
    4) айлық есептiк көрсеткiш — 4 325 теңге;
    5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеуге қажетті ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы — 50 851 теңге болып белгiленген.

    Бұған дейін донор өңірлер алдағы үш жылда республикалық бюджетке 3,3 трлн теңге бөлетінін жазған едік. 

