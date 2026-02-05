2026 жылы Қазақстанда 500 төсектік 30 бейінді бөлімше ашу жоспарланып отыр
АСТАНА. KAZINFORM – Денсаулық сақтау министрлігі өңірлерде бейінді медициналық көмекті жаңарту мен кеңейтудің ауқымды бағдарламасын іске асырып жатыр. Жергілікті жерлерде мамандандырылған медициналық көмектің қолжетімділігі үшін 2026-2028 жылдар аралығында еліміздің 17 өңірінде ересектер мен балаларға арналған 49 жаңа бейіндік бөлімше ашу жоспарланған.
Бағдарламаның шеңберінде ревматология, пульмонология, гастроэнтерология және гематология салалары бойынша 800-ге жуық жаңа төсек құрылады. Бұл ерте диагноз қоюға, емдеуді уақтылы бастауға және созылмалы және ауыр аурулары бар пациенттерде асқыну қаупін азайтуға мүмкіндік береді.
2026 жылы 500 төсектік 30-ға жуық бейінді бөлімше ашу жоспарланып отыр. Аса қажеттілігі бар өңірлерге – Ұлытау және Алматы облыстарына, сондай-ақ Қызылорда, Қостанай және Жетісу облыстарына басымдық берілді. Қазірдің өзінде жаңа бөлімшелер пайдалануға берілді:
• ревматология – Ақтөбе облысында,
• пульмонология және гастроэнтерология – Павлодар облысында,
• пульмонология – Ұлытау облысында,
• гематология – Жамбыл облысында.
Тек қаңтар айында жаңа бөлімшелерде 200 пациент медициналық көмек алды. Бұл өңірлердің тұрғындары үшін бұл нақты және елеулі өзгерістерді білдіреді: қосымша төсектер, бейінді мамандарға қолжетімділік және емдеуді күту мерзімін қысқарту. Келесі айда еліміздің бес өңірінде тағы 200-ге жуық төсек ашу жоспарда тұр.
Бейінді бөлімшелер желісін дамыту жөніндегі жұмыс 2027 жылы да жалғасады. Эндокринология, пульмонология, гастроэнтерология және нефрология сияқты ересектер бейіні бойынша тағы жеті бөлімше ашу жоспарға енгізілген.
Бағдарламаның жеке басымдығы – балалардың денсаулығын сақтау. Жаңарту шеңберінде 224 төсекке арналған 12 балалар бейінді бөлімшесін ашу көзделген, оның 102-сі пайдалануға берілді. Негізгі бағыттар – пульмонология, аллергология, Лор-көмек, паллиативтік көмек және басқалар.
Бұл шараларды іске асыру медициналық көмектің сапасын арттыруға, күту мерзімін қысқартуға, емдеу нәтижелерін жақсартуға және азаматтардың денсаулық сақтау жүйесіне деген сенімін нығайтуға бағытталған.
