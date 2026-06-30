2026 жылы мал шаруашылығын дамытуға 300 млрд теңгеден аса қаржы бағытталды
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Ветеринариялық қызмет пен мал шаруашылығы саласы қызметкерлерінің күніне арналған салтанатты іс-шара өтті, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Үкімет мүшелері, Парламент депутаттары, ғылыми қауымдастық өкілдері, фермерлер, аграрлық кәсіпорындардың басшылары және еліміздің барлық өңірлерінен келген саланың ардагерлері қатысты.
Премьер-министр Олжас Бектеновтің атынан қатысушыларды Премьер-министрдің орынбасары — ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин құттықтады.
— Мал шаруашылығы — ауыл шаруашылығының негізгі салаларының бірі және елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Үкімет алдағы бес жылға арналған мал шаруашылығы мен ветеринарияны дамытудың Кешенді жоспарларын бекітті. Олар саланы сапалы жаңғыртудың, оның тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізі болады, — деді вице-премьер.
Үкімет қолжетімді қаржыландыруға ерекше назар аударып отыр. Тек биылдың өзінде мал шаруашылығын жеңілдікпен ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелеу бағдарламаларына 300 млрд теңге бөлінді. Мемлекеттік қолдаудың жаңа шаралары өндіріс көлемін арттыруға, өнімділікті көтеруге және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері үшін қосымша мүмкіндіктер жасауға мүмкіндік береді.
— Үкімет бұдан әрі де заманауи технологияларды енгізуге, экспорттық әлеуетті дамытуға, өткізу нарықтарын кеңейтуге және ауыл еңбеккерлерінің әл-ауқатын арттыруға қажетті жағдай жасай береді, — деп атап өтті Серік Жұманғарин.
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2025 жылдың қорытындысы бойынша мал шаруашылығының жалпы өнім көлемі 3,8 трлн теңгеге жетіп, 3,3%-ға өскенін айтты.
— Биыл біз екі саланың мамандарын бірге құрметтеп отырмыз, бұл — символдық мәнге ие. Себебі қазіргі мал шаруашылығы мен мықты ветеринариялық қызмет бір-бірінен ажырамайды. Сіздер бірге Қазақстан экономикасының ең маңызды салаларының бірін қалыптастырып отырсыздар. 2025 жылдың қорытындысы бойынша мал шаруашылығының жалпы өнім көлемі 3,8 трлн теңгеге жетіп, 3,3%-ға өсті. 2026–2030 жылдарға арналған мал шаруашылығын дамыту жөніндегі кешенді жоспар саланы сапалы жаңғыртуды, өндіріс көлемін арттыруды және мемлекеттік қолдаудың тиімділігін көтеруді көздейді. Биыл бұл салаға 300 млрд теңгеден астам қаражат бағытталды, — деді ауыл шаруашылығы министрі.
Мал шаруашылығын дамыту жөніндегі кешенді жоспарды іске асыру аясында асыл тұқымды мал сатып алуға, айналым қаражатын толықтыруға және жайылым инфрақұрылымын дамытуға бағытталған «Игілік», «Береке» және «Жайлау» атты жаңа жеңілдетілген несиелік өнімдер іске қосылды.
Өнімділікті арттыру мақсатында заманауи көбейту технологияларын қолдауға бағытталған мемлекеттік қолдау шаралары күшейтіліп, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға ынталандырулар енгізіліп жатыр.
Ветеринарияны дамыту жөніндегі 2026–2030 жылдарға арналған кешенді жоспар аясында ветеринариялық инфрақұрылым нысандарын салу және жаңғыртуға, зертханаларды заманауи жабдықтармен қамтамасыз етуге, арнайы көліктерді жаңартуға және материалдық-техникалық базаны нығайтуға 66 млрд теңге қарастырылған. Сондай-ақ салалық мамандардың жалақысын арттыруға және кадрлық әлеуетті дамытуға 22 млрд теңге бағытталады.
Салтанатты рәсім мемлекеттік және ведомстволық марапаттарды табыстаумен аяқталды.
Бұдан бұрын Серік Жұманғарин америкалық бизнес үшін перспективалы салаларды атады.