2026 жылы Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылады
АСТАНА. KAZINFORM — Ақпараттық жүйені енгізу нәтижесінде жерүсті және жерасты су ресурстарын есепке алу және басқару үшін бірыңғай цифрлық платформа құрылады, деп хабарлайды Су ресурстары және ирригация министрлігі.
Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында берілген тапсырмасын орындау мақсатында Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесін әзірлеп жатыр.
Жүйеде жерүсті және жерасты суы, гидротехникалық құрылысжайлар мен өзге де су шаруашылығы нысандары туралы мәліметтер жинақталады. Болашақта жасанды интеллект пен ғарыштық мониторинг деректерін қолдану жоспарланып отыр. Бұл елдің су балансын, экономика мен азаматтардың суға деген нақты қажеттілігін анықтауға, су ресурстарын пайдалануды талдауға және бақылауға мүмкіндік береді.
Ақпараттық жүйені енгізу нәтижесінде жерүсті және жерасты су ресурстарын есепке алу және басқару үшін бірыңғай цифрлық платформа құрылады. Бұл мемлекеттік жүйелермен интеграциялау арқылы мәліметтердің қайталануын жойып, суды пайдаланудағы ашықтық пен тиімділікті арттырады, сондай-ақ су тапшылығы мен төтенше жағдайлармен тиімді күресуге мүмкіндік береді. Платформа Еуразиялық даму банкінің гранттық қаражаты есебінен әзірленіп жатыр. Жобаны іске қосу 2026 жылдың соңына дейін жоспарланған.
Қазір министрліктің Су ресурстары ақпараттық-талдау орталығы бассейн инспекциялары мен «Қазсушар» қызметкерлеріне жүйемен жұмыс істеу жөнінде оқу семинарларын өткізіп жатыр. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов ведомствоға қарайтын ұйымдардың басшыларына Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесіне енгізілетін деректердің дәлдігі мен өзектілігін қатаң қадағалауды тапсырды.
— Қазірдің өзінде ауқымды жұмыс атқарылды. 2026 жылы жүйені іске қосуымыз қажет. Әрбір азамат су ресурстарының жағдайы туралы қажетті ақпаратты осы жүйеден ала алуы тиіс. Ол үшін күнделікті жүйелі жұмыс жүргізілуі керек. «Қазсушар» мен бассейн инспекциялары мамандары енгізетін мәліметтер нақты болуы шарт. Бұл мәселеге барынша жауапкершілікпен қарау қажет, — деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Осыған дейін Су ресурстары министрлігі құрылғалы 1800-ден астам су маманы тұрақты жұмыспен қамтылғанын жазған едік.