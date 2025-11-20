2026 жылы зейнетақы неге тек 10 пайызға ұлғаяды – Жұманғарин жауабы
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылы зейнетақы неліктен тек 10 пайызға артатынын түсіндірді.
Сенаттың жалпы отырысынан кейінгі брифингте БАҚ өкілдерінің сауалына жауап берген вице-премьер зейнетақыны 10 пайызға ғана көтеру шешімі болжамды макроэкономикалық көрсеткіштерге байланысты болғанын атап өтті.
- Инфляцияның орташа деңгейі 9-10 пайызды құрайды деп болжадық. Сондықтан индекстеуді 10 пайыз қылып қалдырдық. Бүгінде бұл бюджетіміздің мүмкіншілігімен байланысты, - деді вице-премьер.
Осы орайда тілшілер алдағыы уақытта индекстеуді арттыру мүмкіндігін қарастыру ықтималдығын сұраған еді. Оған вице-премьер түзету жоспарланбайтынын айтып, нақты жауап берді.
- Арттыру болмайды, 10 пайыз қалады. Бұл бюджетте бекітілген, - деді Серік Жұманғарин.
Айта кетейік, бүгін Сенаттың жалпы отырысында «2026 – 2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы талқыланды. Сенат құжаттың жекелеген баптарын жаңа редакцияда ұсынып, оны Мәжіліске қайтарды.