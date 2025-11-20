KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:14, 20 Қараша 2025 | GMT +5

    2026 жылы зейнетақы неге тек 10 пайызға ұлғаяды – Жұманғарин жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылы зейнетақы неліктен тек 10 пайызға артатынын түсіндірді.

    зейнетақы
    Фото: gov.kz

    Сенаттың жалпы отырысынан кейінгі брифингте БАҚ өкілдерінің сауалына жауап берген вице-премьер зейнетақыны 10 пайызға ғана көтеру шешімі болжамды макроэкономикалық көрсеткіштерге байланысты болғанын атап өтті.

    - Инфляцияның орташа деңгейі 9-10 пайызды құрайды деп болжадық. Сондықтан индекстеуді 10 пайыз қылып қалдырдық. Бүгінде бұл бюджетіміздің мүмкіншілігімен байланысты, - деді вице-премьер. 

    Осы орайда тілшілер алдағыы уақытта индекстеуді арттыру мүмкіндігін қарастыру ықтималдығын сұраған еді. Оған вице-премьер түзету жоспарланбайтынын айтып, нақты жауап берді. 

    - Арттыру болмайды, 10 пайыз қалады. Бұл бюджетте бекітілген, - деді Серік Жұманғарин.

    Айта кетейік, бүгін Сенаттың жалпы отырысында «2026 – 2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы талқыланды. Сенат құжаттың жекелеген баптарын жаңа редакцияда ұсынып, оны Мәжіліске қайтарды.

    Тегтер:
    Инфляция Серік Жұманғарин Зейнетақы
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар