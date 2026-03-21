2026 жылы жаһандық сауда өсімі баяулайды — Дүниежүзілік сауда ұйымының болжамы
АСТАНА. KAZINFORM — Дүниежүзілік сауда ұйымы бейсенбі күні 2025 жылдағы күтпеген жоғары көрсеткіштерден кейін 2026 жылы жаһандық сауда өсімі баяулайтынын хабарлады, деп жазады Синьхуа.
Сондай-ақ, ұйым Таяу Шығыстағы жалғасып жатқан қақтығыстар әлемдік саудаға қосымша қысым көрсетуі мүмкін екенін ескертті.
Дүниежүзілік сауда ұйымының соңғы «Жаһандық сауда перспективалары мен статистикасы» атты баяндамасында энергия көздерінің бағадағы күрт өзгерістерін есепке алмайтын негізгі сценарий бойынша тауар саудасының өсімі 2025 жылғы 4,6%-дан 2026 жылы 1,9%-ға дейін баяулайды деп болжанған, ал 2027 жылы 2,6%-ға қалпына келетіні көрсетілген.
Баяндамада коммерциялық қызмет көрсету саудасының өсімі 2026 жылы 4,8%-ға баяулайды, ал 2027 жылы қайтадан 5,1%-ға дейін жеделдейді делінген.
Тауарлар мен қызмет көрсетулердің жалпы сауда өсімі 2026 жылы 2,7%-ға жетеді, ал 2025 жылы бұл көрсеткіш 4,7% шамасында болған.
Баяндаманың болжамына сәйкес, әлемдік жалпы ішкі өнімнің өсімі 2025 жылғы 2,9%-дан 2026 және 2027 жылдары 2,8%-ға сәл баяулайды.
