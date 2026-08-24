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    2026–2027 жылға магистратура гранттары иегерлері жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Магистратура бойынша 2026–2027 оқу жылына арналған білім гранттары иегерлерінің тізімі жарияланды. 

    магистратура
    Фото: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі

    Білім беру гранттары кешенді тестілеу (КТ) нәтижелері бойынша конкурстық негізде тағайындалды.

    Магистратура бойынша білім беру гранттарын тағайындау конкурсына ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша 75 балдан, бейіндік бағыт бойынша 30 балдан жоғары жинаған оқуға түсушілер қатысты. Жалпы конкурсқа 23 мыңға жуық адам қатысты.

    Болашақ магистранттарды ЖЖОКБҰ-ға қабылдау 2026 жылғы 28 тамызға дейін (қоса алғанда) жүргізіледі. 

    Толық грант иегерлерінің тізімін мына жерден көре аласыздар. 

     

     

    ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Магистратура Грант
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар