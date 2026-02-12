KZ
    17:56, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    2027 жылы Астанада UEFA-ның 51-ші Конгресі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM - Еуропа футбол қауымдастықтарының одағы (UEFA) 51-ші Конгресі 2027 жылы 4 наурызда Қазақстан астанасында өтетінін ресми жариялады.

    Астана Байтерек зима қыс
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясы мәлім етті.

    Бұл шешім Брюссельде өткен UEFA-ның мерейтойлы 50-ші Конгресінде хабарланды. Конгреске Қазақстан футбол федерациясының Бас хатшысы Давид Лория қатысты.

    UEFA Конгресі – ұйымның ең жоғары басқарушы органы. Жыл сайын өтетін Конгреске 55 ұлттық қауымдастықтың өкілдері жиналады. Іс-шара аясында Еуропадағы футболдың стратегиялық дамуын айқындайтын негізгі шешімдер қабылданады, қаржылық және ұйымдастырушылық мәселелер бекітіледі, халықаралық жарыстарды өткізуге қатысты мәселелер қаралады, сондай-ақ UEFA-ның басшы органдары сайланады.

    Еске салсақ, «Қайрат» командасының қақпашысы Темірлан Анарбековтің сейві Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіндегі үздік ондыққа енді.

