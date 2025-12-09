KZ
    2028 жылға дейін республикалық жолдарға автоматты салмақ өлшейтін 126 станса орнатылады

    АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» басшысы Дархан Иманашев Үкімет отырысында республикалық маңыздағы жолдардың бойында автоматтандырылған салмақ өлшейтін стансалардың көбейе түсетінін айтты.

    Дальнобойщики грузовые авто Жүк көліктері трасса дорога тас жол
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Автожолдардың жабынын сақтау мақсатында автоматтандырылған салмақ өлшеу стансаларын орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биыл 24 станса, орнатылса, 2028 жылға дейін Қазақстан Даму Банкі есебінен 126 өлшем стансасын орнату жоспарланып отыр, — деді Дархан Иманашев.

    Сондай-ақ, ол аталған стансалар артық салмақпен жолға шыққан көліктерді анықтауға көп көмек көрсетіп жатқанын айтты.

    — Осы атқарылған жатқан жұмыстардың нәтижесінде ауыр жүк көліктері тарапынан 542 мың ықтимал құқықбұзушылық тіркеліп, шара қабылдау үшін құқық қорғау органдарына жолданды, — деді Дархан Иманашев.

    Бұған дейін «ҚазАвтоЖол» компаниясының ақылы жолдардан алатын қаражатын жауапты органдар жыл сайын тексеретіні айтылған болатын. 

    Сондай-ақ жыл басынан бері ақылы жолдардан 79 млрд теңге түскені анықталды.

