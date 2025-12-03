2028 жылға дейін Ұлытау облысында 25 инвестициялық жоба пулы қалыптасады
ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — Биыл Ұлытауда жалпы сомасы 138 млрд теңге болатын 17 инвестициялық жоба бастау алды. Оның ішінде қазіргі таңда мұнай базасының, жел электр станциясының және респиратор шығару зауытының құрылысы аяқталды.
2028 жылға дейін жалпы құны 920 млрд теңгені құрайтын 25 инвестициялық жоба пулы қалыптастырылып, 2 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашу көзделіп отыр.
Экономиканы әртараптандыруды жеделдету мақсатында Сәтбаев қаласында индустриялық аймақ құрылды. Аталған аймақ аясында жалпы құны 5 млрд теңге болатын 3 жоба пысықталып жатыр, нәтижесінде 100 жұмыс орны құрылмақ. Ағымдағы жылы инфрақұрылым тартылу жұмыстары басталып, келесі жылы аяқталатын болады.
Жоспарланған жобалардың іске асырылуы шағын және орта өндірістер белдеуін қалыптастырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға, сауда-көлік байланысын күшейтуге және қаланың бір бағыттағы дамуынан арылып, экономикасын әртараптандыруды жеделдетуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ өңірде демеушілік қаражат есебінен түрлі әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылып жатыр. Олардың жалпы құны — 50,3 млрд теңге.