2029 жылға қарай Қытайдың азаматтық тікұшақтар паркі 1700-ден асады
АСТАНА. KAZINFORM — 2029 жылға қарай Қытайдың азаматтық тікұшақтар паркі 1700 бірліктен асады. Бұл туралы Қытайдың Авиациялық өнеркәсіп корпорациясына (AVIC) қарасты Азаматтық авиация жүйелерін зерттеу орталығы сәрсенбі күні жариялаған жыл сайынғы есепте айтылды, деп жазды Синьхуа агенттігі.
Қытайдың азаматтық тікұшақ нарығының даму болжамына арналған есеп Солтүстік Қытайдағы Тяньцзинь қаласында өткен «Қытай тікұшақ индустриясы-2025» даму форумында таныстырылды.
Құжатта Қытайдың әлеуметтік-экономикалық дамуы мен азаматтық тікұшақтарды негізгі қолдану салаларына жан-жақты талдау жасала отырып, алдағы 10 жылға арналған нарықтық болжам ұсынылған. Соған сәйкес, 2034 жылға қарай Қытайдағы азаматтық тікұшақтар саны 2000 бірліктен асады.
Есепте 2030 жылдан кейін Қытайдың азаматтық тікұшақтар паркінің өсу қарқыны баяулайтыны айтылған. Бұған шағын биіктікте ұшу технологияларының, атап айтқанда дрондар мен тік ұшып-қона алатын электрлі әуе көліктерінің (eVTOL) бәсекелестігі себеп болады.
Сонымен қатар, есепте Қытай экономикасының құрылымы оңтайландырылып жатқан тұста және шағын биіктік авиациясының дамуына байланысты азаматтық тікұшақтардың ұшу сағаттары тұрақты өсіп жатқаны көрсетілген. Болжам бойынша, 2029 жылы бұл көрсеткіш 300 мың сағаттан, ал 2034 жылы 370 мың сағаттан асады.
2024 жылдың соңына қарай Қытайдағы азаматтық тікұшақтар саны 1403 бірлікке жетті, бұл жылдық есеппен 2,3%-ға өскенін көрсетеді. Жеңіл тікұшақтар Қытайдағы азаматтық тікұшақтар паркінің негізгі бөлігін құрап отыр, олардың үлесі 40%-дан асады.
Айта кетейік, бұған дейін Қытайлық компания автономды ұшатын таксиді іске қосқанын жазған едік.