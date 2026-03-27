2030 жылға қарай ЖИ-дің әлемдік экономикаға қосатын үлесі $22 трлн-нан асуы мүмкін - форум
АСТАНА. KAZINFORM - Технологиялық трансформацияда Қазақстан сапалы және орнықты экономикалық өсуді ынталандыру мүмкіндіктерін көреді. Бұл туралы Шымкентте Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысы аясында өтіп жатқан Digital Qazaqstan 2026 форумында ҚР Үкіметінің басшысы Олжас Бектенов айтты, деп хабарлайды Үкіметтің баcпасөз қызметі.
Қазақстан Премьер-министрі технологиялық трансформацияның қазіргі әлемнің шындығы ретінде маңыздылығын атап өтті. Жасанды интеллект энергетика немесе көлік сияқты негізгі инфрақұрылымға айналуда.
Халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша, 2030 жылға қарай жасанды интеллектінің әлемдік экономикаға қосатын үлесі астрономиялық – $22 трлн-нан асады деп болжануда.Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект экономикада өз орнын берік иеленіп отыр.
Бүгінде нақты сектор кәсіпорындарында цифрлық технологиялар белсенді түрде енгізіліп жатыр. Өндірістерде автономды арнайы техника, ұшқышсыз ұшу аппараттары, өнеркәсіптік роботтар жұмыс істейді. Бұл бір мезгілде жұмыскерлер үшін жұмыс еңбек арттыруға, сондай-ақ экономикалық артықшылықтарға ие бола отырып, еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осы шешімдерді одан әрі кеңейту мен дамыту цифрлық инфрақұрылымның даму деңгейіне байланысты.
-Технологиялық трансформацияда Қазақстан сапалы және орнықты экономикалық өсуді ынталандыру мүмкіндіктерін көреді. Біз цифрландыруды жеке жобаларға бөлмейміз. Біз институттарды, инфрақұрылымды және адами капиталды дамыту арқылы тұтас экожүйе құрып жатырмыз. Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін Қазақстанда, біріншіден, қажетті институционалдық база қалыптастырылды. Цифрлық кодекс пен «Жасанды интеллект туралы» Заң қабылданды, олар қауіпсіздік пен инновацияларды ынталандыру арасындағы теңгерімді қамтамасыз етеді. Президент жанындағы Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі кеңес жұмыс істейді, ол стратегиялық басымдықтарды айқындап, жетекші халықаралық сарапшыларды біріктіреді, — деп атап өтті Олжас Бектенов.
Айта кетейік, осыған дейін ЕҮАК қатысушылары Қазақстанның цифрлық индустриясының жетістіктерімен танысты.