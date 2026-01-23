2031 жылға қарай ЖИ адамзаттан ақылды болуы мүмкін – Илон Маск
АСТАНА.KAZINFORM - Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумның панельдік талқылауына қатысқан америкалық миллиардер Илон Маск жасанды интеллект бес жыл ішінде адамның ұжымдық интеллектісінен асып түсуі мүмкін деп болжады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
- 10 жылдан кейін не болатынын білмеймін, бірақ жасанды интеллектінің даму қарқынын ескерсек, осы жылдың соңына дейін кез келген адамнан жасанды интеллект ақылдырақ болуы мүмкін деп ойлаймын. Келесі жылдан кешіктірмей, мүмкін 2030 немесе 2031 жылға қарай, айталық, бес жылдан кейін жасанды интеллект бүкіл адамзаттың қосындысынан ақылды болады деп айтар едім,- деді Маск.
NDTV арнасының мәліметі бойынша, ол жасанды интеллект пен робототехника бұрын-соңды болмаған экономикалық өрлеудің куәсі болатынын мәлімдеді.
- Біз соншама көп роботтар мен жасанды интеллект жасаймыз, олар адам қажеттіліктерін тиімді қанағаттандырады. Мен роботтар адамдарға қарағанда көбірек болады деп болжаймын,- деп қосты миллиардер.
Кәсіпкер аудиторияға роботтар қоғамды өзгертіп, қол еңбегін азайту арқылы адамзатқа көмектесетінін және көбірек роботтар шығаратын уақыт келетінін болжады.
Ол жер бетіндегі әрбір адам қарт ата-аналарға немесе балаларға қарайтын роботты қалайтынын айтты.
«Балаларға немесе үй жануарларына қарайтын өте қауіпсіз роботты кім қаламайды? » деген сұрақ қойды Маск.
Масктың Дүниежүзілік экономикалық форумға қатысуы ерекше назар аударарлық болды, өйткені ол жыл сайынғы іс-шараны элиталық, жауапсыз және қарапайым адамдармен байланысы жоқ деп ашық сынға алатын.
Илон Маск бұған дейін Tesla компаниясының 2027 жылы Optimus гуманоидты роботтарын сата бастайтынын жариялаған болатын.